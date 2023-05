'Stop over' o como hacer dos viajes en uno aprovechando una escala larga

Cuando hacemos un trayecto en avión, sobre todo si el destino final está muy lejos del origen, lo normal es hacer una escala en otro lugar. Lo más habitual es que esta parada no dure más de unas horas, sin embargo, hay formas de aprovechar esa escala si es larga para así hacer dos viajes en uno, visitando el destino intermedio. Esta modalidad de viaje se conoce como stop over y muchas aerolíneas la fomentan ofreciendo descuentos y ofertas a los pasajeros.

Ofertas, descuentos e incuso alojamiento gratuito

Tener que esperar unas cuantas horas hasta nuestro siguiente vuelo mientras hacemos una escala no siempre tiene por qué ser algo tedioso. Con el 'stop over' podremos aprovechar un mismo viaje para conocer tanto el destino de parada como el final, y todo ello sin gastar en billetes adicionales. El cliente tan solo tiene que comprar un billete al lugar de destino final (con escala) y no dos vuelos por separado.

Hay algunas compañías que fomentan esta práctica y proporcionan descuentos y ofertas para ello. Depende de la aerolínea, pero muchas ofrecen 'stop over' organizados por precios muy competitivos, ya con alojamiento y visitas guiadas. Incluso, podremos encontrar paquetes turísticos para los 'stop over' con alojamientos gratuitos.

¿Qué compañías ofrecen hacer 'stop over'?

Por ejemplo, con Iberia, los clientes que hagan escala en Madrid pueden acceder a muchas ventajas y descuentos. Para empezar, tienen la opción de elegir hasta seis noches de parada, además de un 25 % de descuento si se añade otro vuelo a la Península, Islas Baleares y Portugal, descuentos en atracciones turísticas como museos o tours de un día a ciudades cercanas, etc.

La aerolínea TAP Air Portugal ofrece la opción de añadir una escala gratuita en Lisboa u Oporto, de entre uno y diez días en el viaje de ida o vuelta. El cliente también tendrá acceso a ofertas exclusivas como un 25 % de descuento en un segundo vuelo nacional, descuentos en hoteles, restaurantes, en la Lisboa y Porto Card…

Con Turkish Airlines, los pasajeros que hagan escala en Estambul también tendrán la oportunidad de visitar la ciudad. Aquellos que tengan un periodo de conexión de al menos 20 horas pueden alojarse gratis en hoteles asociados: a los pasajeros de Economy Class se les ofrece una noche en un hotel de 4 estrellas y a los de Business Class, dos noches en uno de 5 estrellas.

Otros ejemplos de compañías aéreas que ofrecen 'stop over' son Emirates en Dubai, Etihad Airways en Abu Dhabi, Qatar en Doha e Icelandair en cualquier destino de Islandia.

