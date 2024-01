Polémica en Ryanair por la política de equipaje de cabina: ¿se puede viajar en silla de ruedas?

Ryanair se envuelve de nuevo en polémica y en esta ocasión la compañía aérea de bajo coste lo vuelve a hacer por su política de equipaje de cabina. Una joven en silla de ruedas denuncia que la empresa de origen irlandés la ha dejado en tierra en el último momento poco antes del despegue del avión que tenía que llevarla de Sevilla a la ciudad italiana de Milán.

"Han jugado conmigo", comenta la chica con discapacidad a través de sus redes sociales. A lo que añade: "Llevo en el aeropuerto desde esta mañana. A las 16:30 volaba a Milán. Voy en silla de ruedas eléctrica, y he preguntado muchas veces si había algún problema con la silla". La joven argumenta que la aerolínea low cost le comentó que no habría ningún problema.

"Midieron la silla y tenía las medidas correctas. Me montan en el vuelo y cuando estoy dentro, me avisan de que la silla no da las medidas correctas y que no puede volar", comenta la viajera afectada. En este sentido, la empresa presidida por Michael O'Leary le dio dos opciones: "Que yo no volase o volar y estropear el joystick de la silla, sin que nadie me pudiera garantizar si en Italia me lo iban a poder arreglar". Al final, optó por quedarse en tierra.

La política de viaje de Ryanair sobre las sillas de ruedas



Tener una escayola, usar muletas o moverse en silla de ruedas no significa que no podamos coger un avión. Las compañías aéreas prestan todo tipo de servicios a sus clientes para que puedan volar de forma cómoda y con la ayuda necesaria. La página web de Ryanair especifica que se permite viajar con sillas de ruedas y scooters de movilidad.

En concreto, detalla lo siguiente: "Para añadir equipos de movilidad mientras reservas tu vuelo, selecciona en línea que viajas con una silla de ruedas eléctrica/scooter y recibirás un correo electrónico pidiéndote los datos tu dispositivo de movilidad".

"También puedes añadir equipos de movilidad a través del siguiente formulario en línea o poniéndote en contacto con nuestro equipo de asistencia especial", concreta la aerolínea con sede en Dublín. Además, entre la información requerida por la compañía, se debe especificar con antelación:

Material

Peso

Tipo de batería

Dimensiones, incluida la altura mínima plegada de la silla de ruedas

A todo ello se le añaden unos consejos relativos a los equipos de movilidad, entre los que se encuentran:

Debido a las limitaciones de espacio, solo podemos aceptar dos sillas de ruedas eléctricas o scooters de movilidad por vuelo, por lo que recomendamos añadir los equipos en el momento de hacer la reserva.

A los pasajeros se les pide que traigan las instrucciones de funcionamiento al aeropuerto.

Por motivos de seguridad, las sillas de ruedas eléctricas y los scooters de movilidad deben cumplir las siguientes normas para ser aceptados para su transporte.

Dimensiones y límite de peso

Las dimensiones de la silla de ruedas cuando está plegada no pueden superar los 81 cm (de alto), 119 cm (de ancho) y 119 cm (de profundidad). Las restricciones de tamaño para las sillas de ruedas/scooters de movilidad se deben a las dimensiones máximas de apertura de la puerta del avión.

Las sillas de ruedas o los scooters de movilidad que pesen más de 150 kg requieren una autorización previa y no serán aceptados para su transporte sin dicha autorización.

Baterías

Se debe aislar la alimentación de la batería y proteger contra cortocircuito los terminales expuestos. Para impedir que se active involuntariamente la silla de ruedas o el aparato de movilidad, retira la llave y desactívalo mediante el uso del joystick, el interruptor o los botones de aislamiento u otro mecanismo de aislamiento (como los conectores Anderson o AirSafe).

Solo aceptamos baterías (de silla de ruedas) secas/de gel o de iones de litio (las baterías de iones de litio no pueden superar un total de 300 vatios) para un dispositivo alimentado por dos baterías; cada batería no debe superar los 160 Wh.

Los pasajeros pueden llevar en el equipaje de mano un máximo de dos baterías de iones de litio de repuesto, que deben protegerse individualmente para evitar cortocircuitos. Los terminales de las baterías deben estar aislados de objetos metálicos (incluidos los terminales de otras baterías).

