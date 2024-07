Esta es la razón por la que no deberías beber café ni té en un vuelo

Algunos ya han comenzado las vacaciones de verano, mientras que otros todavía esperan con ansia poder desplazarse a algún lugar costero de España o de cualquier parte del mundo. Es muy habitual que el número de vuelos aumente exponencialmente durante la temporada estival, y aunque muchos ya están acostumbrados a volar en avión, siempre hay ciertos trucos o consejos que descubres en cada viaje.

Muchas de esas de esas recomendaciones las dan los propios miembros de la tripulación, ya que son conocedores de los secretos más ocultos de los vuelos y pueden aconsejar a los viajeros. Uno de los últimos en salir a la luz es que no es para nada aconsejable beber café o té de los carritos que suelen pasar las azafatas y los azafatos en pleno vuelo, y la razón es prácticamente inimaginable para los pasajeros.

¿Es malo beber café o té en un avión?

El motivo por el que no deberías beber café o té mientras estás en pleno vuelo no tiene nada que ver con la materia prima en sí del producto, sino con el agua caliente que se hecha en los vasos. De hecho, se recomienda no ingerir ninguna bebida que lo lleve, ya que puede ser muy perjudicial para la salud del pasajero que lo haga, y por ello lo aconsejable es beberlo antes de subir al avión, como en una de las cafeterías que se encuentran en el aeropuerto.

Imagen de archivo de una azafata atendiendo a unos viajeros. Getty Images

Todo se debe a que los sistemas de agua caliente con los que cuentan los aviones no se suelen limpiar habitualmente, por lo que podría contener partículas muy nocivas para la salud de las personas. Aunque se puede pensar que se realiza su mantenimiento de manera regular, en algunas ocasiones pueden permanecer sin adecentar incluso varios meses, por lo que la suciedad se acumula en ellos durante semanas.

Estos sistemas de agua caliente pueden aglomerar muchas sustancias que pueden provocar algún tipo de problema sanitario, por lo que si no quieres correr el riesgo de enfermar en pleno vuelo, lo mejor es tomarse el café o la infusión antes de pasar la puerta de embarque. Si ya estás dentro del avión, lo idóneo es beberse otro tipo de bebidas, como una botella de agua o un refresco, y así asegurarse de que no habrá ningún contratiempo y llegarás al destino sin contratiempos.

