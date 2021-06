Disney abre el primer hotel Marvel en París

Fanáticos del mundo Marvel uno de vuestros sueños ha llegado. Disney's Hotel New York - The Art of Marvel, el primer hotel del mundo dedicado al arte de las maravillas, abrirá sus puertas el 21 de junio de 2021.

El hotel de cuatro estrellas al estilo de una galería de arte de New York, se encuentra ubicado en uno de los parques de Disney y rendirá homenaje al lugar de nacimiento de muchos superhéroes de Marvel y a los artistas que los crearon.

Disney's Hotel New York - The Art of Marvel ofrecerá comodidad de primer nivel y servicios personalizados, mientras celebra la cultura y la energía vibrante de la ciudad de Nueva York. Con más de 350 obras de arte, que abarcan tanto cómics como películas, creadas por más de 110 artistas, incluidas alrededor de 50 piezas exclusivas, esta será una de las colecciones de arte más grandes del mundo. Arte de Marvel, abierta al público.

El edificio dispone de 561 habitaciones que representan el estilo urbano de Nueva York y están decoradas con increíbles obras de arte Marvel y temáticas de distintos superhéroes de los cómics.

Además, se contará con el Metro Pool, un centro fitness tanto de exterior como de interior, y el Hero Training Zone, un campo al aire libre de 420 metros cuadrados con distintas áreas dedicadas a diversas actividades deportivas. Asimismo, el The Jack Kirby Legacy Gallery se será un espacio dedicado a exposiciones temporales, bautizado en honor al famoso dibujante de la célebre editorial.

También habrá un espacio dedicado la oferta gastronómica inspirada en muchas especialidades de Nueva York y en una gama completa de platos y bebidas tematizadas de Marvel.