Es una obviedad que España es un país turístico de renombre internacional, pues al menos seis de cada diez turistas internacionales que han visitado España no guardaban ninguna relación con el país. La "Encuesta de Satisfacción de los Turistas Internacionales" (ESTI) elaborada por Turespaña presentó el pasado 30 de mayo sus resultados de 2023 y son más que satisfactorios, valga la redundancia. El 97 % de los turistas internacionales que visitaron España en 2023 quedaron "satisfechos" (el 32,3 %) o "muy satisfechos" (el 65 %) con su visita.

En 2023, España recibió 85,1 millones de turistas y tras 19.339 encuestas, Turesespaña concluye que "el grado de satisfacción ha sido, en general, muy alto". La oferta cultural y de entretenimiento y el clima son los principales aspectos que explican la atracción de España como destino y la satisfacción de la estadía. El aspecto que más deja que desear, bajo la percepción de los turistas, es la sostenibilidad, algo que muchas localidades, sobre todo rurales, ya tienen como prioridad dentro de su desarrollo turístico.

Motivos para elegir España

El principal motivo de los turistas internacionales para elegir España frente a otros destinos es el clima, con un 26,3 %. Le sigue el atractivo cultural con un 15,7 % y en tercer lugar, la visita de familiares y amigos con un 12,6 %. Desde Turespaña destacan la disminución en interés por las playas de España, con una bajada de 3 puntos respecto al año 2022, situándose como cuarto motivo de elección con un 7,4 %.

Bañistas en una playa de Málaga. Europa Press

Oferta cultural y de entretenimiento, lo mejor valorado

En la encuesta se valoran diferentes "ítems" respecto al alojamiento, la restauración, el ocio, el entorno turístico, el transporte, las infraestructuras y la sostenibilidad. El ocio es una de las dimensiones con más número de satisfechos, especialmente, la oferta cultural con un 70,3 % (con el porcentaje más alto de "muy satisfechos") y la oferta de entretenimiento e instalaciones deportivas con un 60,6 % y un 60,4 %, respectivamente.

Otros elementos que alcanzan un 60 % de satisfacción son la belleza del paisaje (66,1%) y la seguridad (64%). Por otro lado, se valoran positivamente respecto al alojamiento el trato (66,5%) y el servicio de habitaciones (65,1%).

Turistas en la Alhambra de Granada (Foto de ARCHIVO) 27/6/2023. Junta de Andalucía

Los elementos que peores resultados recogen son los aspectos ligados a la sostenibilidad, que solo recibe un cuatro sobre cinco, la puntuación más baja de todas las dimensiones. Los elementos menos satisfactorios son la masificación/saturación con solo un 29,2 % de "muy satisfechos" y la información/compensación con la huella de carbono con un 29,1 %. Los que más han penalizado este aspecto son los ciudadanos de Alemania, Suiza, Austria, Países Bajos, Bélgica y los de los países nórdicos. Todos estos países europeos han puntuado por debajo de un cuatro sobre cinco la sostenibilidad de su destino en España.

Playas y hoteles en Benidorm Getty Images

Los británicos, los más satisfechos

Los turistas con mayor grado de satisfacción son los provenientes de Reino Unido, de países iberoamericanos y de Estados Unidos. Todos ellos califican su satisfacción por encima de un 4,6 de 5. Los más "exigentes" han sido los visitantes de Suiza, China y Bélgica, donde solo la mitad de ellos se consideran "muy satisfechos" tras su paso por España, comparado con el 74,5 % de los británicos.

'The Sun' avisa a los británicos sobre las curiosas multas que podría ponerles la DGT durante sus vacaciones en España Getty Images

No cae de sorpresa que los visitantes de Reino Unido encabecen las listas. En diarios como The Sun son frecuentes las publicaciones de viajes a España, desde destinos menos masificados como la isla de El Hierro a avisos y trámites necesarios para sus vacaciones en nuestro país. Los ciudadanos del ex país de la Unión Europea también son los más inclinados a repetir el viaje a España, pues el 77 % afirmó que volverían en un plazo de un año.

