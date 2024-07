Un empleado de aeropuerto advierte del peligro de atar cintas al equipaje para identificar las maletas

La temporada estival por fin ha llegado y con ella las esperadas vacaciones de verano. Muchos optarán por ir a un destino de playa, bien en España o bien en otra parte del mundo, y algunos de ellos tendrán que coger un avión para llegar hasta allí. Eso implica que deberán pasar los rutinarios controles de los aeropuertos y, en el caso de que no se lleve una maleta de mano, habrá que facturar el equipaje.

Hay pasajeros que tienen reticencias a despegarse de su maleta y dejarla a merced de los operarios del aeropuerto, y por ello intentan que destaque entre el resto atándole una cinta, poniendo pegatinas o identificándola con algún otro tipo de ribete para que no haya confusiones y así sea capaz de distinguirla lo más rápido posible. Lo que no saben es que eso, algo aparentemente nimio, podría retrasar todos los planes del viaje.

¿Por qué atar una cinta a la maleta puede retrasar todo?

Un empleado del aeropuerto de Dublín ha desvelado por qué el atar una banda identificativa a tu maleta puede no ser una idea tan buena como muchos piensan, y es que puede provocar problemas y complicar sobremanera los controles de los equipajes y dificultar los escáneres rutinarios de las salas de equipaje.

Esto se debe a que, si no consigue superar el escáner automático de maletas a la primera, se debe comprobar que el pasajero no lleva ningún objeto prohibido de manera manual, lo que retrasaría de una manera notable todo el control del equipaje y, por ende, es probable que no llegue a la bodega del avión antes de que la aeronave despegue de la pista. Por lo tanto, un gesto bastante inofensivo puede ser totalmente contraproducente.

Control de seguridad en el aeropuerto. Getty Images/iStockphoto

¿Cómo identificar la maleta sin ponerle una cinta?

El propio empleado del aeropuerto dublinés da varios consejos para identificar tu maleta sin necesidad de atarle ninguna banda. El primero de ellos es quitarle las etiquetas de vuelos anteriores que se ponen al facturar las maletas, ya que podría causar mucha confusión tanto entre los pasajeros como entre los trabajadores encargados del vuelo.

Otra de las recomendaciones es colocar las ruedas de la maleta hacia arriba para evitar que se rompa alguna parte cuando la manejan los operarios y haya que irse al mostrador de la aerolínea para reclamar, lo que también supondría un notable retraso en el aeropuerto y, por tanto, también en nuestro plan de viaje.

