El motivo por el que no deberías ponerte una camiseta para viajar en avión

Los aeropuertos reciben mayor cantidad pasajeros durante la temporada estival, y es que muchos optan por coger un vuelo para disfrutar de unas merecidas vacaciones de verano tanto en España como fuera de sus fronteras. Por ello, es importante conocer los trucos que te pueden facilitar mucho el viaje en avión, bien sea antes de cruzar la puerta de embarque o ya dentro de la propia aeronave.

Aunque hay centenares de consejos bien conocidos por la mayoría, por ejemplo sobre cómo organizar tu equipaje o cómo seleccionar el asiento perfecto para el vuelo, es muy poco habitual que se hable sobre la ropa que hay que llevar a la hora de volar en avión. La gran mayoría de pasajeros opta por ir de forma cómoda, sobre todo si se trata de largos trayectos, aunque hay una prenda que no deberías llevar puesta en una aeronave: una camiseta. Pero, ¿qué puede tener de peligroso?

Las camisetas y el peligro al que te expones al volar

Una azafata que trabaja para la aerolínea American Airlines, Andrea Fischbach, ha desvelado por qué no es aconsejable llevar puesta una camiseta para volar. De hecho, afirma que hay una regla que su madre impuso a la familia cuando ella era pequeña y que hoy en día sigue cumpliendo: "Siempre tener mi cuerpo cubierto". Por lo tanto, jamás lleva una prenda de manga corta a la hora de coger un vuelo fuera del trabajo.

Lo ideal es ir lo más cubiertos posibles a la hora de volar. Getty Images

El motivo no está en un código de vestimenta de la aerolínea ni nada similar, sino en los toboganes de emergencia. Por inverosímil que pueda parecer, si tienes que descender por una de estas rampas de evacuación puedes acabar lleno de quemaduras si vas en manga corta: "No son divertidos de bajar y duelen mucho. Además, el aterrizaje no es precisamente suave cuando llegas al final, así que si estás más cubierto, más protegerás tu piel", aconseja.

No se recomienda llevar ropa muy ajustada en un avión

La propia azafata también aconseja no llevar ropa demasiado ajustada si vas a volar, ya que además de ser más incómoda que las prendas más sueltas, es importante permitir que la sangre fluya adecuadamente, para así evitar posibles coágulos. Tampoco recomienda llevar camisas, pantalones o vestidos fabricados con materiales inflamables, ya que en caso de que haya un peligro en el avión y se prenda un fuego en el habitáculo, podría derretirse y provocar quemaduras en la piel de quien lo lleve puesto.

