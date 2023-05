La mochila de Ikea ideal para no tener que facturar la maleta por menos de lo que cuesta un café

No cabe duda de que a menos de un mes para que arranque el esperado verano, y todos los viajes que ello conlleva, supone preparar la maleta con precisión, sin embargo, a no ser que seas la mismísima consultora en organización Marie Kondo, no es una tarea sencilla. Lo es aún menos cuando se trata de una escapada. Para salvarnos de algún que otro apuro, Ikea se pasa de los muebles y la decoración a los mismísimos complementos 'low cost' para viajar, como es el caso de la práctica mochila por menos de dos euros, ideal para viajes cortos, y con un estiloso color gris.

La mochila de Ikea por menos de dos euros para viajes cortos

La compañía saca a la venta esta especie de saco perfecta para llevar en el avión sin tener que pagar de más. Además, cuenta con la ventaja de que está muy bien estructurada para meter todo lo que se necesite. En concreto, se trata del modelo Pivring por 1,99 euros.

Nueva mochila en Ikea IKEA

Entre sus numerosas ventajas, subrayar que cuenta con bolsillos y espacios pensados para que se puedan meter objetos pequeños, como es el caso de los auriculares, el pasaporte, el táper o incluso dispositivos electrónicos, como es el caso del móvil o ordenador portátil de hasta 14 pulgadas. Otro punto a tener en cuenta es que está elaborada en material resistente al agua, creado con poliéster reciclado, mientras que su capacidad es de nueve litros.