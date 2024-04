Iberia celebra el 75º aniversario de la ruta Madrid-París en Disneyland Paris con un vuelo lleno de magia

El madrugón mereció la pena. El vuelo de Iberia IB3402 de las 07.25h contenía una sorpresa para conmemorar un doble aniversario, los 75 años de la ruta Madrid-París de Iberia y los 32 de Disneyland Paris, el primer destino turístico de Europa. Para celebrar otro año de vida y la relación Iberia - Disneyland Paris, el pasado viernes 32 niños de la Fundación Juegaterapia embarcaron con sus familiares para pasar un emocionante día en el parque.

El convoy esperaba en la T4, con caras de sueño que pronto despertarían a medida que avanzaba el camino al avión. El sueño desapareció completamente cuando en los asientos encontraron un grata sorpresa. Todos los pasajeros, independientemente del motivo de viaje, fueron recibidos con un peluche de un personaje Disney, las míticas orejitas y, lo mejor, una entrada doble para Disneyland Paris.

El regalo de los pasajeros del vuelo IB3402 de Madrid al aeropuerto de Orly para conmemorar el doble aniversario, los 75 años de la ruta Madrid-París y los 32 de Disneyland París. Iberia

75 años de ruta

El 1 de julio de 1949 un DC4, el avión que se convirtió en exponente del avance de la tecnología aeronáutica de su tiempo, despegó de Madrid con 44 pasajeros a bordo rumbo a la capital del Sena. Era la quinta línea regular entre España y Europa, después de Lisboa, Londres, Roma y Ginebra.

Hoy Iberia ofrece hasta diez vuelos directos al día, siete vuelos diarios al aeropuerto de Orly y tres vuelos al día al aeropuerto de Charles de Gaulle que abarcan desde las 7 y media de la mañana hasta las 10 de la noche.

Asientos del vuelo IB3402, de Madrid Barajas a París Orly, con el regalo para celebrar los 75 años de la ruta Madrid-París de Iberia y los 32 años de Disneyland Paris. Isabella Valente

Por Disneyland Paris han pasado más de 375 millones de personas, muchas de ellas familias, y es algo que Iberia toma en cuenta. Por ello en la T4 se ofrecen facilidades como mostradores especiales y un filtro de seguridad exclusivo para familias, más amplio que el habitual.

Los carritos de bebés se pueden o bien facturar –el personal de facturación ofrece a los clientes una bolsa para que vayan más protegidos- o ir con él hasta la puerta del avión. Allí lo bajan los operarios a la bodega del avión y lo suben de nuevo al finger en el destino. Además, a la hora de embarcar las familias son las primeras. Y ya a bordo, la tripulación entrega un cinturón especial para los bebés que viajan sin ocupar asiento y explica a los padres cómo colocarlo.

En iberia.com es posible adquirir el paquete completo para viajar a Disneyland Paris: vuelo de ida y vuelta, hotel Disney, entradas a Disneyland Paris, todo junto y más económico que por separado.

32 años, 32 sonrisas

La Fundación Juegaterapia ayuda a los niños enfermos de cáncer a través del juego. Dona videoconsolas y tablets en los hospitales y las reparte por las habitaciones de oncología pediátrica para que los pequeños pasen sus ciclos de quimio jugando. Al menos 32 de ellos olvidaron su enfermedad cuando volaron con sus familiares a Disneyland Paris. Paola, ex paciente de oncología, ya "limpia", como expresó ella, cuenta que recibieron la invitación en un sobre: "Nos quedamos flipando".

Para muchos no era la primera vez en el parque, pero para otros incluso era hasta la primera vez que iban en avión. “No se ha roto”, comentó uno de los peques aliviado nada más aterrizar. El grupo, con sudaderas grises a juego, no tenía pérdida, pero no les dieron tanto uso pues un sol radiante se abrió paso en la nublada París.

Niños y niñas de la Fundación Juegaterapia saludan a la carroza de princesas Disney en Disneyland Paris, invitados para conmemorar los 75 años de la ruta de Iberia Madrid-París y los 32 años del parque temático. Isabella Valente

Evidentemente, la foto con Mickey delante del castillo de La Bella Durmiente no pudo faltar, tampoco la gran cabalgata con los personajes favoritos de los niños (y también de los adultos). A pesar de la apretada agenda, los chicos disfrutaron de varias atracciones, desde un paseo en globo por el mundo de Peter Pan a un viaje submarino a lomos de la tortuga de "Nemo".

Además de atracciones, el 32 aniversario de Disneyland Paris viene cargado de novedades. Desde el pasado mes de febrero el parque ofrece su programación Symphony of Colours, que incluye espectáculos como una increíble cabalgata con drones antes del espectáculo nocturno Disney Dreams, un nuevo espectáculo diurno que celebra varias de las famosas historias de Disney Animation y Pixar y una decoración totalmente renovada y llena de color, luces centelleantes y toques florales que no dejarán a nadie indiferente.

