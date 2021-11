El Hotel Hacienda de Abajo, ubicado en Tazacorte (La Palma), se ha alzado con el premio a Mejor Hotel Histórico de Europa, concedido por los Historic Hotels Awards of Excellence 2021. El premio fue entregado en una ceremonia en The American Club Resort Hotel (1918), en Kohler, Wisconsin (Estados Unidos).

El establecimiento palmero se ha impuesto a otros 16 nominados que optaban a este galardón. Desde la organización han destacado que es el hotel europeo que “mejor celebra su historia en la experiencia del cliente y brinda una hospitalidad y un servicio excepcionales”.

El hotel alberga obras de arte de los siglos I al XX. Hotel Hacienda de Abajo

Solo para adultos

Resultado de la cuidadosa rehabilitación de una antigua hacienda azucarera del siglo XVII y reconocido también como primer hotel emblemático de Canarias, Hacienda de Abajo es un hotel solo para adultos que cuenta con 32 habitaciones asomadas a un entorno de exuberante y rica vegetación, frente al océano Atlántico y rodeado de un conjunto de construcciones que fueron el centro de ricos intercambios comerciales con Flandes, Andalucía y las Indias Occidentales.

El establecimiento se ubica en un conjunto de edificios construidos por Jácome de Monteverdede en el año 1493 en los que destaca su valiosa colección de arte y también su jardín de especies botánicas singulares. La mayoría de las habitaciones disponen de balcón, terraza o jardín, y están decoradas con obras de arte de los siglos I al XX.

Habitación con cama con dosel. Hotel Hacienda de Abajo

Hoteles históricos

Hoteles Históricos de América y Hoteles Históricos en todo el Mundo es una entidad con sede en Washington DC que aglutina a más de 350 hoteles con valor histórico en los que se ha hecho un trabajo de preservación destacable. Incluye castillos, palacios, academias, haciendas, villas, monasterios y otros alojamientos históricos con más de 75 años de antigüedad.

Destaca en este hotel su jardín de especies botánicas singulares. Hotel Hacienda de Abajo

La nominación de Hacienda de Abajo como único finalista en España a Best Historic Hotel in Europe por Historic Hotels Awards of Excellence 2021 fue conocida hace semanas, como la única que se había planteado en España. Cada año, estos premios honran, animan y reconocen a los hoteles históricos, los hoteleros y las prácticas de liderazgo más ejemplares en la promoción y preservación de los hoteles históricos y sus historias.