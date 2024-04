Disneyland Paris anuncia la nueva área dedicada al mundo de la película “Frozen”

El pasado viernes 12 de abril, Disneyland Paris levantó el telón de un ambicioso futuro. Para celebrar este nuevo capítulo, de ahora en adelante el Parque Walt Disney Studios pasará a llamarse Disney Adventure World. Una nueva visión creativa y una expansión continua que prácticamente duplicara la superficie del Parque y donde los visitantes podrán sumergirse en aventuras inspiradas en las historias más queridas de Disney.

World of Frozen transportará a los visitantes a un viaje al reino de Arendelle, con sus coloridas fachadas y la extraordinaria Montaña del Norte

Presentación de Disney Adventure World. disneylandparis.com

Como parte de la transformación sin precedentes del Resort, el segundo Parque conocido actualmente como Parque Walt Disney Studios pasará a llamarse Disney Adventure World cuando World of Frozen, una nueva zona inmersiva dedicada al helado mundo de Frozen, de Walt Disney Animation Studios, cobre vida junto a un majestuoso lago.

Recreación de la zona Adventure Way. disneylandparis.com

Nuevas atracciones

Tras la reciente apertura de Worlds of Pixar y de Marvel Avengers Campus, los visitantes podrán adentrarse en sus historias favoritas a través de diversas experiencias. World of Frozen transportará a los visitantes a un viaje al reino de Arendelle, con sus coloridas fachadas y la extraordinaria Montaña del Norte. Adventure Bay, una majestuosa bahía que servirá como un escenario único. Adventure Way, un precioso paseo rodeado de exuberantes paisajes y jardines temáticos donde los visitantes descubrirán Raiponce Tangled Spin, una atracción familiar totalmente nueva que ofrece una divertida versión de una atracción clásica, inspirada en la famosa película de Disney Animation “Enredados”.

Estado actual de las obras de Adventure Bay. Sylvain Beche

Parque reimaginado

La entrada al segundo Parque también ha sido reimaginada y transportará a los visitantes a un glamuroso estreno cinematográfico en el corazón de Hollywood. Un nuevo mundo inmersivo, cuyo concepto y diseño están siendo ultimados por Imagineers, realzará aún más el atractivo de este parque reimaginado y ofrecerá aún más magia y aventura a nuestros visitantes. Más adelante se darán a conocer más detalles. La transformación del Parque llevará la experiencia de los visitantes a otro nivel y el resort continuará mejorando su oferta durante los próximos años.

Apúntate a nuestra Newsletter de Viajes y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo