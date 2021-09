En el Día de Extremadura 2021 no te pierdas estos maravillosos lugares que seguramente desconocías

Cada 8 de septiembre los extremeños tienen una cita para celebrar el día de la comunidad. Y es que desde 1985, la festividad oficial se junta con la fiesta religiosa de la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura.

Cada año, se comienza con las celebraciones enmarcadas por una misa conmemorativa en honor a Nuestra Señora de Guadalupe en la misma provincia que encontramos en Extremadura.

Para dar honor a una fecha como hoy, vamos a enseñaros estos maravillosos lugares que seguramente desconocías de Extremadura para que descubras por qué tienes que visitarlos. ¡Vamos con elllo!

El Capricho de Cotrina

El Capricho de Cotrina. Turismo de Extremadura

Próximo a la Sierra de San Cristóbal y al cruce de las carreteras Ex – 101 con la Ex – 364, se encuentra esta curiosa edificación denominada 'Capricho de Cotrina'. Este moderno edificio que recuerda a las construcciones de Gaudí se empezó a construirse en 1989 y actualmente cuenta con una superficie de 183 metros cuadrados siendo el resultado de la imaginación de su creador don Francisco González Gragera que, atendiendo al deseo de su hija pequeña de tener una casa de campo que fuera completamente distinta a las demás y con apariencia de castillo o palacio de princesa de cuento. Está construido a base de mampostería de piedra caliza, mortero de cemento y ladrillo, encontrándose revestido por mosaicos de varios colores.

Los Jardines de Losar de la Vera

Jardines en Losar de la Vera Queverenelmundo.com

El tabaco y el pimentón no es lo más exclusivo de La Vera, esta comarca al Norte de Extremadura. En ella encontramos este sorprendente jardín lleno de esculturas vegetales tan originales como cestas, tazas, aves, cabras montesas, coronas reales, botijos e incluso el puente romano de la Garganta de Cuartos. El creador de estas grandes obras es Vicente Mateo Domínguez Pérez quien perfectamente pudiera compararse como el 'Manostijeras de Losar de La Vera'. Sin duda un atractivo turístico que no se debe dejar pasar.

El Convento más pequeño del mundo

Convento del Palancar en Cáceres. Clubrural

Fundado por San Pedro de Alcántara en el año 1557 este convento no llega a ocupar los 72 metros cuadrados. El patrón de Extremadura hizo construir este monumento conocido como “El Conventino” en la localidad de Pedrosa de Acim, provincia de Cáceres.

El Mirador de la Memoria

Mirador de la Memoria en el Valle del Jerte. Turismo de Observación

Situado en la carretera de subida desde la N-110 justo antes de llegar al pueblo de El torno encontramos este fascinante mirador con inmensas vistas del Valle del Jerte y la Sierra de Tormantos. Aquí se unen a las melancólicas esculturas en memoria de los olvidados de las víctimas de la Guerra Civil, obra de Francisco Cedenilla Carrasco, que fueron situadas en 2008. También dispone de merendero y panel de interpretación de la cercana zona de escalada “El Cerro”.

Museo Vostell Malpartida

Museo Vostell Malpartida. Museo Vostell

Fundado en octubre de 1976 por Wolf Vostell (Leverkusen 1932- Berlín, 1998) un artista hispanoalemán de reconocido prestigio internacional, fue una figura fundamental del arte contemporáneo de posguerra y una persona íntimamente vinculada a Extremadura desde su matrimonio con Mercedes Guardado Olivenza. El Museo Vostell Malpartida ofrece a los visitantes tres colecciones de arte contemporáneo: Colección Wolf y Mercedes Vostell, Colección Fluxus-Donación Gino Di Maggio y Colección de Artistas Conceptuales.