Todos los destinos a los que puedes viajar con el abono gratis de Renfe

Desde el pasado lunes aquellos usuarios de RENFE en España ya pueden disponer de un abono gratuito para viajar del 1 de mayo al 31 de agosto. Con el fin de no crear un caos en la adquisición de esta oferta, que es irresistible para aquellos que viajan a menudo, el plazo ya está abierto para los servicios ferroviarios de Proximidad y Media Distancia, Rodalies, así como el 50% de descuento en Avant.

Simplemente, los usuarios deberán pagar 10 euros de fianza si se trata de Cercanías, Rodalies y Servicios de Proximidad, al igual que los 20 euros que piden para el servicio de Media Distancia que más tarde se devolverá en el mismo método de la compra. Para ello, el usuario deberá haber hecho más de 16 desplazamientos en los cuatro meses que dura este abono gratis. ¿Sabes qué destinos son los que podrás visitar?

Los destinos a los que puedes viajar gratis con el abono

Este tercer cuatrimestre del año se hace muy suculento para los viajeros habituales de RENFE que dispongan de este abono. Y, es que, con un período comprendido entre mayo y agosto, entra la temporada estival en escena y, por tanto, los desplazamientos y viajes de las vacaciones de verano. Así pues, es importante saber qué destinos son los más beneficiados de estos trayectos gratuitos que se reparte por distintos núcleos de España (son una gran mayoría).

Los más destacados son Asturias, Bilbao, Cádiz, Málaga, Madrid, Murcia / Alicante, Santander, San Sebastián, Sevilla, Valencia y Zaragoza, así como Cataluña con su servicio Rodalies. Además, puedes viajar a mitad de precios en los Avant de RENFE que son los siguientes:

Avant Madrid – Segovia - Valladolid

Avant Málaga – Córdoba – Sevilla

Avant Granada- Málaga

Avant Granada – Córdoba – Sevilla

Avant Madrid – Ciudad Real – Puertollano

Avant Madrid – Toledo

Avant Barcelona – Tarragona – Lleida

Avant Calatayud – Zaragoza

Avant Ourense - Santiago - A Coruña

Avant Barcelona - Girona

Avant Barcelona – Figueres Vilafant

Avant Valencia – Requena Utiel

Avant Salamanca-Segovia-Madrid (solo admite títulos multiviaje).

Avant Albacete-Cuenca-Madrid (solo admite títulos multiviaje).

Cabe destacar, que los trayectos de Media Distancia se miden considerando el recorrido del viajero que va desde mínimo 60 kilómetros hasta los 300 kilómetros máximos. En España se cuenta con una estimación de 900 trenes que prestan servicios de Cercanías y Media Distancia

Penalizaciones por mal uso del abono

Abonos gratuitos Renfe. RENFE

Para que no te penalicen por no utilizar tus viajes obligatorios con el abono gratuito (recordamos, 16 desplazamientos) deberás cancelar tu plaza reservada con 60 minutos de antelación. En el caso de que no se hiciera y esta situación se repitiera en más de tres ocasiones, perderás el derecho de adquirir más viajes durante los 30 días siguientes.

Se estima que con este abono, al igual que en anterior trimestre, el usuario del servicio ferroviario se ahorre de 200 a 400 euros, dependiendo del tipo de viaje que haga comúnmente.

