Descubre las carreteras más bonitas de España para disfrutar de la conducción junto a increíbles paisajes

Los viajes en carretera probablemente sean uno de los más realizados durante el verano y si aún no te has ido de vacaciones y eres de los que disfruta así, Civitatis, la empresa líder en la venta de visitas guiadas, excursiones y free tour en español por todo el mundo, recoge en un listado las carreteras más bonitas de España, tanto de la Península como de las Islas Canarias o Baleares.

No olvides que durante este tipo de viajes es importante que realices descansos de media hora tras la conducción de 2 horas evitando además no salir en horas punta para así no encontrarte con los aburridos atascos.

TF-21, directa al Teide

Carretera del Teide. Civitatis

La TF-21 de Tenerife es una de las carreteras más bonitas de España. ¿El motivo? Esta vía discurre junto a las cañadas del Parque Nacional del Teide. Este volcán, que con sus 3715 metros es el pico más alto de España, resulta aún más bello visto desde la carretera TF-21 que, por cierto, atraviesa un espectacular paisaje volcánico que os parecerá casi lunar.

CO-04: la carretera de los lagos de Covadonga

Carretera de los lagos de Covadonga. Civitatis

Aquellos aficionados al ciclismo y, más concretamente, a la Vuelta a España, reconocerán enseguida la CO-04: la carretera de los lagos de Covadonga. Este precioso entorno natural de Asturias resulta muy accesible en coche, ya que la CO-04 pasa justo al lado del lago de Enol y del mirador con vistas al lago de la Ercina. Estos paisajes del Principado, que se encuentran dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa, os dejarán literalmente con la boca abierta.

M-501, la carretera de los pantanos



M-501, la carretera de los pantanos. Civitatis

La M-501, conocida como la carretera de los pantanos, es una de las principales vías de la Comunidad de Madrid. Además, discurre por una de las zonas más bonitas de la región, junto al cauce del río Alberche y el embalse del pantano de San Juan. Sin salir de la comunidad madrileña, también merece la pena tomar la M-127, desde la que se obtienen unas extraordinarias vistas del embalse del Atazar.

Sa Calobra, la carretera más conocida en Mallorca

Carretera de Sa Calobra. Civitatis

Las cuevas del Drach, el torrente de Pareis, la bahía de Palma… Para completar las maravillas de Mallorca no puede faltar Sa Calobra, la carretera más famosa de la isla. Esta serpenteante vía, denominada oficialmente MA-2141, no solo le convierten en un reclamo turístico más de Baleares. Varias guías especializadas consideran a Sa Calobra como una de las carreteras más bellas de España, pero también de Europa occidental.

La carretera hacia San Juan de Gaztelugatxe

San Juan de Gaztelugatxe. Civitatis

Los aficionados a la serie Juego de Tronos sin duda reconocerán al instante la peña de San Juan de Gaztelugatxe, ya que en este lugar del País Vasco se rodó un famoso capítulo. Para llegar a este risco de la provincia vizcaína hay que tomar las carreteras BI-631 y BI-2101. Eso sí, después hay que subir los escalones que llevan hasta lo alto de la peña. El esfuerzo merece sin duda la pena, ya que las vistas que ofrece del mar Cantábrico son simplemente inigualables.

Por la PM-820 hacia los faros de Formentera

Faro de la Mola. Civitatis

Quienes visiten la isla balear de Formentera no pueden perderse el faro de la Mola, al que se accede por la PM-820, una de las carreteras más bonitas de España. Esta vía no es la única que hay que visitar sí o sí en la isla. Tampoco podéis perderos la carretera PMV-820-1, que conduce hasta el faro de cabo Barbaria. Seguro que los aficionados al cine nacional identifican rápido este lugar, ya que allí se rodaron algunas escenas de la película Lucía y el sexo.

Carretera AL-3115 hacia el Cabo de Gata

Faro del Cabo de Gata. Civitatis

La carretera AL-3115, en la provincia de Almería, os llevará hasta el faro de Cabo de Gata. Solo por disfrutar de las vistas del mar Mediterráneo vale la pena un viaje hasta allí. Además, la carretera atraviesa algunos de los parajes más bonitos del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar. ¡No olvides coger tu cámara para conseguir unas fotos de infarto!

Carretera N-110 en el Valle del Jerte

Carretera del Valle del Jerte. Civitatis

La provincia de Cáceres atesora grandes joyas paisajísticas. Una de ellas es el Valle del Jerte, sin duda uno de los principales tesoros naturales de Extremadura. Merece la pena recorrer esta zona en primavera, sobre todo para contemplar (y oler) los famosos cerezos en flor del Jerte. Podéis verlos desde la carretera N-110, sin duda una de las imprescindibles de la región extremeña.

Carretera AC-445, que conduce hasta Finisterre

Faro del Cabo Fisterra. Civitatis

En la Antigüedad, se pensaba que el Cabo Fisterra era el fin del mundo. Más allá no había nada, salvo lo desconocido… En la actualidad, en todo viaje que se precie a Galicia no puede faltar una ruta por la carretera AC-445, que conduce hasta Finisterre y su famoso faro. Por cierto, muchos peregrinos del Camino de Santiago no finalizan su periplo en Compostela, sino en el Cabo Fisterra.

Carretera AP-7 hacia el Puente del Diablo

Acueducto del Puente del Diablo Civitatis

Entre los numerosos monumentos romanos que alberga la provincia de Tarragona destaca el acueducto de les Ferreres, más conocido como el Puente del Diablo. Esta gran obra de ingeniería romana es visible desde un mirador al que solo se puede acceder por la carretera AP-7, más conocida como la Autopista del Mediterráneo.

Carretera PMV-803-1 hacia la Cala d’Hor

Carretera hacia Cala d’Hort Civitatis

Otra de las carreteras que destacan todas las guías de viajes de Baleares es la PMV-803-1. Esta vía os llevará hasta la Cala d’Hort, una de las ensenadas más bonitas de Ibiza. En los días claros, si circuláis en coche por esta zona de la isla también divisaréis en el horizonte los islotes de Es Vedrá, cuyos paisajes os dejarán sin palabras.