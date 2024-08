Cinco cosas que están prohibidas hacer en la playa de España este verano y probablemente no lo sepas

Un año más, muchos aprovecharán las vacaciones para disfrutar de unos merecidos días de descanso, y la gran mayoría opta por viajar hasta alguna de las maravillosas playas que hay en España. Esos días de tranquilidad y sin responsabilidades son esperados durante todo el año, aunque hay ciertas cosas que están prohibidas hacer en los arenales que acarrear una multa económica.

Hay restricciones que conocen todos los turistas, como por ejemplo la de no bañarse si está ondeando la bandera roja, aunque hay otras prohibiciones que quizás no todos los bañistas son conscientes de que existen. Si bien es cierto que no están recogidas en una legislación nacional y, por lo tanto, no se dan en todas las playas y calas, hay algunas que están vigentes en ciertos arenales de España.

Jugar a las palas

Una de las últimas prohibiciones que más polémica ha suscitado ha sido la de jugar a las palas, y es que en las playas de la ciudad de Málaga se ha restringido "en las zonas de baño y durante la temporada alta de baño, tanto en la arena de la playa como en el agua del mar". El sentido de esta ordenanza es no molestar al resto de usuarios del arenal, y quien infrinja esta nueva norma se enfrenta a una multa de entre 300 y 3.000 euros.

Fumar

Desde ya varios años, en muchas playas de España está terminante prohibido fumar. Estos espacios libres de humo tienen como objetivo que los no fumadores no tengan que respirar el humo del tabaco, aunque en otros muchos arenales todavía está permitido. Si te enciendes un cigarrillo en un lugar de costa donde está prohibido, podrías enfrentarte a una multa entre 30 y 1.800 euros, dependiendo de la parte de España.

Fumar en la playa. Getty Images

Coger sitio con la sombrilla

Otro de los hábitos más comunes cuando se está de vacaciones es levantarse muy temprano para bajar a la playa y plantar la sombrilla en primera línea, para después volverse al hotel. Esta práctica ya lleva prohibida en muchos puntos del litoral mediterráneo y de la Costa del Sol durante un tiempo, con sanciones que ascienden a 3.000 euros.

Usar productos de ducha

Aunque no es una práctica muy extendida entre los turistas en España, en todas las playas y las calas está expresamente prohibido utilizar productos de ducha como gel o champú, y es que pueden ser muy perjudiciales para el agua del mar. Además, tampoco está permitido ducharse con ellos en la salida del arenal.

Acampar

Lo que sí está prohibido en todas las playas de España es acampar libremente, así como estacionar el vehículo en zonas donde no está habilitado. Según la legislación, la sanción asciende a 40 euros por metro cuadrado que se ocupe en el arenal y por día que esté la tienda de campaña montada.

