Cómo hacer el equipaje para viajar una semana con mochila: claves para ahorrar espacio

A pesar de las resoluciones de los tribunales europeos, la mayoría de aerolíneas de bajo coste en España siguen cobrando un suplemento por poder meter la maleta de cabina en los compartimentos del avión que están destinados a ello. Debido a esta coyuntura, los viajeros que escogen volar con compañías low cost como Ryanair o EasyJet se ven obligados a viajar con tan solo una mochila que quepa debajo del asiento delantero.

Muchos optan no pagar el cargo adicional de la maleta de mano y viajan con tan solo una pequeña mochila para toda una semana, lo que en ocasiones puedes ser complicado teniendo en cuenta el volumen del equipaje y la cantidad de cosas que deben caber en él. Por ello, es muy importante economizar al máximo el espacio disponible y así poder meter más ropa en el bulto.

Cómo meter más cosas en la mochila a la hora de viajar

En las mochilas pueden caber más cosas de las que parece. Pixabay

Lo primero que hay que hacer antes de preparar el equipaje es hacer una lista de todo lo imprescindible que tiene que ir sí o sí en la mochila que se meta en el avión. Una vez se decida qué ropa se va a llevar, es crucial enrollar todas las prendas para que así ocupen menos volumen (y de paso, se evita que se arruguen); y si ya quieres ser todo un profesional, puedes 'envasarlas al vacío' para que no quede nada de espacio sin usar.

Otro consejo muy útil para empacar menos ropa es llevar prendas que sean muy versátiles, tanto en color como a la hora de abrigar: mete camisetas, pantalones o chaquetas que combinen con todo y que te permitan estar cómodo tanto si hace calor como si hace un poco de frío, y así evitarás tener que viajar con más de lo necesario. Si las temperaturas son muy bajas y debes llevar abrigo sí o sí, póntelo en el avión, no viajes con él en la mochila, ya que ocupan muchísimo espacio.

Es importante economizar todo el espacio disponible en la mochila. Freepik

Respecto a qué cantidad de prendas llevar la mochila, lo primordial es no llevar ropa de más. Lo ideal es meter ropa interior para cada día del viaje, mientras que con llevar cuatro o cinco camisetas, dos o tres pantalones y dos pares de zapatos tendrás más que suficiente para poder pasar la semana sin ningún apuro. Además, siempre es preferible lavar la ropa que tener que dejar algo necesario en casa para poder meter más.

Otro 'tip' muy útil es que metas todo lo de aseo en la bolsa de los líquidos, ya que así no tendrás que llevar dos neceseres. Además, siempre que se pueda y no se viaje por trabajo, lo recomendable es no llevarse consigo demasiados aparatos electrónicos, ya que sí que ocupan mucho espacio: con el teléfono móvil y, en todo caso, una tablet, tendrás suficiente para pasar una semana. En el caso de que se tenga que viajar con ordenador portátil, llévalo siempre en una funda para evitar desperfectos.

