Cómo y cuánto cuesta cambiar la fecha o la hora de los billetes de tren de Renfe, Iryo y Ouigo

Si tenemos comprados unos billetes de tren con Renfe, Ouigo o Iryo y necesitamos hacer un cambio en la fecha y hora, debemos conocer las condiciones concretas de cada compañía. Dependiendo de la empresa y del tipo de tarifa contratada, los cambios estarán o no permitidos, y conllevarán un coste diferente para el cliente.

Renfe

AVE en el andén de la estación de Chamartín Clara Campoamor. Europa Press

Si viajamos con AVE, AVE Internacional entre España y Francia, Alvia, Euromed e Intercity, los cambios permitidos dependerán de la opción contratada: Básico, Elige y Prémium. En el caso del billete Básico no admite cambios ni anulaciones.

El billete Elige y Elige Confort permite un primer cambio gratuito, con el cual solo tendremos que abonar la diferencia de precio (si la hay) con el nuevo billete. Si hiciésemos más cambios, tendrían un coste de 10 € cada uno. En el caso de querer añadir mejoras a este billete, se puede pagar por el servicio Cambios gratuitos ilimitados, con el cual podremos realizar todos los cambios que necesites de fecha y hora (abonando la diferencia de precio). Otra opción es el servicio extra Puente AVE, para poder adelantar o atrasar la salida el mismo día del viaje sin abonar diferencia de precio.

Finalmente, el billete Prémium incluye el Pack Superflex, que a su vez incluye Cambios gratuitos ilimitados, Puente AVE y Reembolso total, solo para origen y destino dentro de España.

Al igual que en los trenes anteriores, en los Avant y Media Distancia, los cambios permitidos dependerán de la opción contratada. La tarifa Flexible y la Ida y Vuelta permite cambios sin penalización. La tarifa Ida permite cambios con unos gastos de gestión del 10 % del precio del billete. "Los billetes podrán ser cambiados hasta un máximo de tres veces, dentro de su periodo de validez", explican.

Sea como sea, para cambiar la fecha y la hora del billete, tendremos que hacerlo a través de su página web, buscando nuestra reserva a través del Localizador o por Número de Billete. Así, escogeremos un nuevo billete y abonaremos la diferencia de precio en el caso de que haya. También podremos hacer esta gestión a través de la aplicación desde el apartado 'Cambios'.

Iryo

Tren Iryo Iryo

En el caso de los trenes iryo, tal y como señalan, "todas nuestras tarifas son flexibles y permiten cambios ilimitados". En cuanto los cambios de hora, con la tarifa Inicial tendremos que pagar la diferencia de precio, mientras que con el resto de tarifas está incluido el cambio sin coste.

Por otro lado, si lo que queremos cambiar es la fecha, con la tarifa Inicial tendremos que pagar un extra del 15 % del precio del billete, además de la diferencia de precio con el nuevo billete. Con las tarifas Singular, Singular Only You e Infinita Bistró, solo tendremos que pagar la diferencia de precio. Finalmente, con Singular Only You Abierta e Infinita Bistró Abierta, está incluido.

Los cambios se podrán realizar en la aplicación de iryo siempre que la compra se haya realizado como usuario logado. También se podrán realizar a través del Servicio de Atención al Cliente o en las oficinas de la estación. En todo cado, se podrán hacer hasta 30 minutos antes del embarque, y los abonos de la diferencia de precio se debe realizar con una antelación máxima de 24 horas antes de la salida del tren.

Ouigo

Un tren de Ouigo en la estación Campo Grande de Valladolid. EUROPA PRESS

Para hacer un cambio en un billete de Ouigo puedes realizarlo hasta 30 minutos antes de la salida del tren desde la web o la aplicación a través del apartado "Mis Reservas" e introduciendo tu dirección de correo electrónico y el localizador.

La modificación del horario o de la fecha "afecta obligatoriamente a todos los viajeros de la reserva y conlleva un coste adicional de 30 euros por persona y trayecto", explican. A ello se suma el pago de la diferencia de cambio de precios de los billetes,

Sin embargo, si tenemos contratada la opción FLEX, podremos realizar cambios ilimitados en la fecha y hora del billete sin coste adicional, pagando solo si hay diferencia de precios.

