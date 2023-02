Escondido entre la maleza y cubierto por capas de tierra y vegetación. Rodeado de misterios e hipótesis aun sin descifrar. Justo en el límite entre la provincia de A Coruña y Pontevedra se esconde un impresionante recinto fortificado que despierta más preguntas que las que responde. Se trata de Castro Valente, una enorme construcción (una de las más grandes de su tipo en Galicia) con una muralla con torreones y más de 1.000 metros de longitud.

La existencia de este castro ya se conocía desde antaño, pero ha sido ahora cuando se ha llevado el primer estudio en profundidad en el lugar. José-Carlos Sánchez-Pardo y Mario Fernández-Pereiro son los arqueólogos a cargo de esta investigación de la Universidad de Santiago de Compostela y en sus manos queda este difícil reto arqueológico.

Una estructura monumental

"Castro Valente es un recinto enorme del que se sabe muy poco, hemos empezado a hacer las primeras excavaciones y a sacar los primeros resultados, pero se responden algunas preguntas y se abren otras más", cuenta a 20minutos José-Carlos Sánchez-Pardo. Ya desde el siglo XIX se conoce la existencia de este lugar, pero nunca antes se había hecho un estudio mínimamente en profundidad.

Restos de la muralla del sector noroeste. Cedida

Al estar cubierto de vegetación, no se había podido estudiar bien el yacimiento arqueológico. Anteriormente, se llevó a cabo una investigación con tecnología láser para ver qué había debajo de los árboles, pero el equipo de Sánchez-Pardo encargó otro reconocimiento del terreno con un dron con mayor resolución. "Pudimos ver muy bien por dónde va la muralla, que está casi toda tapada con tierra porque se ha ido cayendo a lo largo de los siglos; aunque no conseguimos ver si había estructuras o casas adentro", detalla.

Igualmente, hicieron algunas excavaciones pequeñas en algunas zonas del castro, de manera que pudieron comprobar lo monumental que es esta muralla que cierra toda la cumbre de un monte. Esta tiene en torno a 3 metros de grosor y 1.200 metros de largo. "No sabemos con exactitud cómo era de alta, pero por lo menos era de dos o tres metros, probablemente más", cuenta el arqueólogo.

La cronología sigue siendo un misterio

La investigación de la Universidad de Santiago también pudo comprobar que la muralla contaba con algunos torreones, concretamente uno cada 30 o 40 metros. "Vimos que tenían un tejado de teja romana, característica de finales de la época romana y principios de la Edad Media", señala. De este modo, el castro se habría construido en algún momento entre los siglos IV y IX.

Torreón anexo a la muralla. Cedida

No obstante, la cronología concreta sigue siendo una incógnita en este castro. Al no haber encontrado cerámicas o carbones para hacer la datación de carbono-14, resulta muy complicado acotar la horquilla temporal.

Un auténtico pueblo amurallado

Pero la fecha de su construcción no es el único misterio que envuelve al Castro Valente: todavía no se conoce su función concreta. "Nosotros llevamos años estudiando fortificaciones de este periodo y esta es una de las más interesantes que hay por lo grande que es y todo lo desconocido que tiene, ya que no se sabe qué había adentro ni para qué se hizo una muralla tan grande", explica Sánchez-Pardo.

La hipótesis que se maneja es que pudo ser un refugio para la población y el ganado ante posibles ataques. Esto explicaría sus grandes dimensiones, ya que un lugar así debía contar con casas y grandes áreas para cultivar en el caso de que esa población tuviera que permanecer allí durante meses o incluso años, "como un auténtico pueblo amurallado", concreta.

Restos de la muralla de Castro Valente. Cedida

Igualmente, otra hipótesis relaciona este castro con otro ubicado en Tui, el de Monte Aloya. Este es aún más grande, con un recinto de casi tres kilómetros de largo, y "tiene cierto parecido con el Castro Valente", detalla el arqueólogo.

Por otro lado, este proyecto arqueológico de la Universidad de Santiago también está haciendo excavaciones en otras dos fortificaciones que parecen ser de la misma época que el Castro Valente. Tal y como nos explica, ya llevan "tres campañas de excavaciones en el Castelo de Portomeiro y hemos podido encontrar casas, estructuras interiores y mucha cerámica para hacer dataciones. También hemos hecho otra excavación en un recinto fortificado en el Faro de Budiño, cerca de Vigo".

El futuro de Castro Valente

Para poder excavar todos los restos del castro y sacarlos a la luz harían falta muchos años y una gran financiación, pero "por lo menos sí que nos gustaría poder conocer mejor otras zonas de la muralla y entender por dónde se entraba, dónde estaban las puertas, si había casas y zonas de agricultura, saber para qué y quienes construyeron este castro que es quince veces más grande que los prerromanos", comenta Sánchez-Pardo.

Restos del Castro Valente. Cedida

Y no solo eso, el castro tiene potencial para convertirse en un lugar que el público pueda visitar. "No haría falta excavarlo del todo, simplemente con una cierta limpieza y con algunos paneles se podría hacer un recorrido por el recinto apoyado con algunos planos para que la gente entendiera donde está", señala el arqueólogo. Además, la fortificación se encuentra muy cerca de río Ulla, inmerso en un precioso paisaje natural, de modo que la visita histórica podría completarse con rutas de senderismo en la zona, y es que tal y como concluye Sánchez-Pardo, "Castro Valente da para muchos años de investigación y de disfrute de la gente".

