Cambios en los controles de seguridad de algunos aeropuertos que llegarán a España a partir de 2024

Aena, la empresa pública que gestiona los aeropuertos en España, confirmó a finales de septiembre de este mismo año que a partir de 2024 no habrá que sacar ni los líquidos ni los portátiles de la maleta de mano a la hora de pasar el control de seguridad. El motivo es que el próximo año se empezarán a implementar nuevos escáneres con tecnología rayos X y 3D, que permitirán ver todo lo que llevamos en el equipaje sin necesidad de sacarlo de la maleta antes de embarcar.

Si bien es cierto que esto práctica ya se ha llevado a cabo en algunos aeropuertos de Reino Unido, Países Bajos, Finlandia y Estados Unidos, las primeras pruebas se llevarán a cabo en los aeropuertos de Barajas de Madrid y El Prat de Barcelona. Asimismo, a lo largo de 2025 está previsto que se instalen los nuevos escáneres en el Aeropuerto de Palma de Mallorca y en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. En 2026 será el turno de los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Sur, Lanzarote, Fuerteventura, Alicante-Elche, Valencia, Ibiza, Menorca y Bilbao.

En cualquier caso, a partir de 2024 seguirá vigente el límite de 100 mililitros. Cabe recordar que, hasta el momento, geles de baño, perfumes o desodorantes deben guardarse en envases no superiores a los 100 mililitros de capacidad, y estos, a su vez, tienen que embalarse en una bolsa de plástico transparente con un sistema de cierre y apertura con sistema de apertura/cierre y de capacidad no superior a un litro, detallan desde la página web de Aena.

¿Qué está permitido llevar en el equipaje de mano del avión?



Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York cambiaron de forma radical las medidas de seguridad exigidas hasta la fecha en los aeropuertos. A partir de ese momento, las medidas de seguridad se endurecieron. En el caso de España, los siguientes elementos se consideran un líquido y está permitido llevarlos en el equipaje de mano:

Perfume

Crema

Espuma

Gel

Champú

Lociones

Mermeladas

Pasta de dientes

Mezclas de líquido y sólido y otros elementos de consistencia similar

También pueden llevarse las medicinas líquidas o dietas especiales que deban ser utilizadas durante el viaje, es decir, durante el vuelo de ida, el de vuelta y la estancia, pero en la medida de lo posible hay que traer la receta médica o justificación de la condición particular.

El personal de seguridad del control puede requerir a los pasajeros que se abran los recipientes con líquidos para su inspección y, si no la superan o los usuarios no permiten que se lleva a cabo, se les retirará y no podrán llevarlos.

Después de pasar los controles de seguridad, las bebidas, cosmética o perfumes comprados en las tiendas del aeropuerto también podrán llevarse sin problema, mientras no se saque de sus bolsas de seguridad homologadas y precintadas, que contienen el recibo de la compra.

La UE busca estandarizar las medidas del equipaje de mano

El Parlamento Europeo aprobó el pasado 5 de octubre de forma mayoritaria una resolución para estandarizar las dimensiones del equipaje de mano que se puede meter en las cabinas de los aviones. Sin embargo, la resolución aprobada no es vinculante, es decir, no es firme, por lo que las compañías aéreas no están obligadas a cambiar su política de equipaje de mano en cabina.

Estrasburgo pide ahora a la Comisión Europea que agilice los trámites para aprobar una normativa que fije unas reglas comunes sobre la maleta de cabina y que tengan que aceptar todas las compañías aéreas, como es el caso de las low cost que operan en los aeropuertos de la Unión Europea, entre las que se encuentran Ryanair, Vueling, Volotea o easyJet, que a día de hoy tienen sus propios criterios para permitir, denegar o cobrar por el acceso de equipaje a la cabina del avión.

