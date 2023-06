Una azafata desvela las cosas que solo hacen los españoles al coger un vuelo y desata la polémica

Todos los países cuentan con sus propias costumbres, tradiciones y cultura. Esto afecta también a la manera de comportarse en diferentes espacios públicos, pero sobre todo, cuando más se notan estas diferencias es a la hora de viajar. Así, las personas expuestas a continuos viajes son las que más se dan cuenta de las distintas formas de actuar.

En este sentido, la azafata española Ainoa Serrano explica en su cuenta de Tiktok como los españoles nos comportamos cuando viajamos. Ella vive en Inglaterra, y asegura que ha "volado con muchos españoles" y ha sentido "patrones que se repiten en la gente española en los vuelos".

¿Cuáles son estas costumbres?

Lo primero que llama la atención de la azafata es el hecho de que se aplauda cuando aterriza el avión. Indica que no lo ha visto en ningún otro país y que esto no tiene ningún tipo de sentido. "No sé qué nos pasa, ¿por qué los españoles aplaudimos cuando aterriza el avión?, no tiene ningún sentido".

Otra cosa de la que se ha percatado es que no consumimos apenas cosas durante los vuelos en comparación con nacionalidades como la inglesa o la escocesa. "Los españoles no consumos prácticamente nada, como mucho una botella de agua o un café. Los ingleses y personas de otras nacionalidades se pasan el vuelo bebiendo". También señala que si el vuelo es tarde o sobre la hora de comer siempre se piden algo para almorzar, mientras que los españoles no. "Somos un poco de la hermandad del puño cerrado".

Ainoa ha contado también que los españoles nos quejamos por todo. "La cultura de la queja en España es algo totalmente cierto y masivo dentro del país. Si hay un minuto de retraso en el despegue, se quejan, si el café está caliente, se quejan y si está frío también". Otro comportamiento que solemos hacer según la azafata es hablar con condescendencia y muy alto, cosas que los ingleses por ejemplo no hacen, señala.

No todo el mundo está de acuerdo

No obstante, el video ha provocado el desacuerdo de muchos usuarios de la red social, en los que se pueden ver comentarios como "los ingleses precisamente se quejan de todo. Tenemos una manía de echar a España por los suelos cuando el resto de países tienen costumbres pésimas".

Igualmente, una usuaria asegura llevar tres años siendo azafata y que nunca ha visto aplaudir a españoles. Por su parte, muchos señalan que aplauden por el miedo a volar y el alivio de llegar a tierra, y otros que en su país también lo hacen.

