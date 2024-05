Afganistán y los otros países a los que el Gobierno de España recomienda no viajar

Antes de organizar un viaje, es imprescindible consular la situación de seguridad del destino, y es que hay muchos países que el Gobierno de España recomienda no visitar por el riesgo que puede suponer para el turista. Concretamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores, señala cuáles son las naciones a las que deberíamos evitar viajr en estos momentos.

Afganistán

Tal y como señala el Ministerio de Asuntos Exteriores, desde 1979, "Afganistán atraviesa una situación de conflicto continuo, con episodios recurrentes de violencia". Tanto los turistas como los nacionales pueden ser víctimas, por ejemplo, de ataques con bomba y secuestros a mano armada que acaben siendo mortales. Es por ello que se recomienda "encarecidamente no viajar a Afganistán y, si finalmente se decide hacerlo, extremar las medidas de seguridad y autoprotección y restringir al máximo los desplazamientos y el tránsito por vías públicas".

Se aconseja evitar lugares públicos, sobre todo centros oficiales, así como las aglomeraciones y sitios con presencia de extranjeros como mercados, hoteles, pensiones y restaurantes, ya que pueden ser objeto de atentados. Si igualmente se visita el país, es imprescindible contar con un seguro médico de viaje que cubra gastos de repatriación por motivos de urgencia, hospitalización y defunción.

Bangladesh

Dhaka, Bangladesh. Getty Images

En el caso de Bangladesh, también se desaconseja viajar salvo por razones de extrema necesidad, debido a la elevada amenaza terrorista contra ciudadanos extranjeros occidentales por parte de grupos fundamentalistas islámicos. A ello se suma la violencia callejera. Por ello, si igualmente se visita, se recomienda extremar las medidas de seguridad y evitar los desplazamientos a pie.

Burkina Faso

El Gobierno de España desaconseja el viaje a Burkina Faso salvo por razones de extrema necesidad. El país sufre un incremento notable de los ataques terroristas, así como los secuestros, sobre todo en todas las zonas fronterizas. Los turistas que quieran viajar de todas maneras deben evitar los desplazamientos o permanencia fuera de las ciudades de Uagadugú y Bobo, sobre todo en las zonas cercanas a las fronteras, aunque existen riesgos para la seguridad en todo el territorio.

Burundi

También está desaconsejado el viaje a Burundi. Por un lado, "la participación del país en las misiones de paz en Somalia ha provocado la amenaza pública por parte del grupo terrorista Al Shabaab de llevar a cabo actos terroristas", explican desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y por el otro lado, "la presencia de armas de fuego es masiva en todo el país", señala. Si igualmente se quiere visitar Burundi, hay que evitar los desplazamientos a pie, extremar la vigilancia en los cajeros, evitar las aglomeraciones y el uso de los transportes colectivos y no desplazarse a las zonas fronterizas con la RDC, las provincias de Cibitoke y Bubanza, el Parque Nacional de Ruvubu y el Parque Nacional de Kibira.

Corea del Norte

Pyongyang. Getty Images

El Gobierno de España desaconseja el viaje a Corea del Norte, aunque si se decide visitar el país, recomienda extremar las precauciones: evitar pasear por la noche por las calles; no hacer fotografías en sitios militares, aeropuertos, estaciones de tren, puertos y puentes; evitar fotografiar los retratos oficiales de los líderes norcoreanos; no llevar a cabo políticas o religiosas no autorizadas; no hacer observaciones negativas en público sobre la situación del país, y evitar la posesión de material escrito o electrónico que pueda ser considerado subversivo.

Eritrea

Los viajes a Eritrea están desaconsejados bajo cualquier circunstancia debido "al conflicto abierto en la región Tigray (Etiopía) y a las acusaciones de participación militar de Eritrea en el país vecino", detallan desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. Todo turista que decida igualmente viajar al país debe evitar las áreas fronterizas, extremar la vigilancia y permanezca atento a instrucciones de la Embajada y autoridades locales.

Gabón

Dadas las circunstancias actuales de inestabilidad política en Gabón, el Gobierno de España desaconseja viajar al país. Los turistas que lo visiten deben evitar acercarse a los lugares donde se produzcan manifestaciones o concentraciones políticas o sindicales y no moverse a pie por la capital (Libreville).

Haití

Puerto Príncipe, Haití. Getty Images/iStockphoto

Se desaconseja todo viaje a Haití por su alta tasa de criminalidad: robos, atracos, asaltos, secuestros... En el caso de que se quiera visitar, es necesario mantener la alerta en todo el país, especialmente en su capital, Puerto Príncipe; en las principales arterias de comunicación del país, y en los pasos fronterizos. No es recomendable desplazarse a pie ni en transporte público, mientras que en coche siempre tendremos que hacerlo acompañados y con los seguros puestos.

Irak

También en el caso de Irak, los viajes están desaconsejados bajo cualquier circunstancia, ya que pueden producirse ataques terroristas, secuestros y enfrentamientos o protestas violentas. "Si por razones profesionales justificadas debe trasladarse a Irak, se recomienda limitar el viaje a Bagdad, evitando la periferia de esta ciudad, o al Kurdistán iraquí, donde las condiciones de seguridad son, en general, mejores", señalan desde el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Israel

Israel declaró formalmente el estado de guerra en octubre de 2023, y es por ello que se desaconseja viajar al país. Si de todas maneras se visita, habría que evitar la frontera con Gaza en un radio de 40 kilómetros y las fronteras con Siria, Líbano y Egipto. En dichas zonas se han producido ataques y atentados terroristas.

Libia



Trípoli, Libia. Getty Images/iStockphoto

Desde la Guerra de Libia de 2011, la situación de seguridad en el país se ha degradado, con constantes enfrentamientos entre milicias armadas y grupos extremistas en varios puntos del territorio, incluida la capital, Trípoli. A ello se suma la presencia de células terroristas yihadistas. Son frecuentes los secuestros y asesinatos; los tiros al aire; los disparos cruzados, y los robos a ciudadanos libios y extranjeros. El Gobierno desaconseja viajar a Libia, pero si igualmente se visita el país, habría que evitar sobre todo las ciudades de Derna, Bengasi, Beni Walid, Sirte y Ubari, y las zonas del sur.

Mali

Salvo por razones de extrema necesidad, se desaconseja el viaje a Mali debido a la amenaza terrorista, la presencia de grupos criminales y el riesgo de secuestros. Ante esta situación, se deben evitar sobre todo las zonas del norte y del centro del país y zonas fronterizas con Argelia, Níger, Burkina Faso, Mauritania y Costa de Marfil.

Myanmar

En el caso de Myanmar, el país sufre una situación de inestabilidad desde el golpe de Estado de 2021, con conflictos armados activos, detonaciones de artefactos explosivos y atentados. Las zonas más conflictivas que deberían evitarse si igualmente se viaja el país son Sagaing, Magwe, Chin, Kayah, Kayín, Rakhine, Shan, y Mandalay.

Níger

En julio de 2023, Níger sufrió un golpe de Estado que se ha traducido en inestabilidad, secuestros y atentados, por lo que "se desaconseja absolutamente viajar a al país". Sobre todo, habría que evitar desplazarse fuera de la capital, Niamey, y no visitar las regiones de Diffa, Tahoua y Tillabéri.

Nigeria

Lagos, Nigeria. Getty Images

También se desaconseja viajar a Nigeria por la actividad terrorista que sufre por parte de los grupos Estado Islámico en el África Occidental y Boko Haram. En todo caso, no se recomienda desplazarse especialmente a los estados de Borno, Yobe y Adamawa, además es imprescindible evitar las aglomeraciones, contratar con antelación algún medio de transporte desde los aeropuertos a las ciudades de destino, evitar contactos con desconocidos y evitar los desplazamientos a pie tanto de día como de noche.

Palestina

Debido a la situación actual de guerra en Palestina, está totalmente desaconsejado viajar al país, tanto a la Franja de Gaza, como a Cirjordania y Jerusalem.

Papúa Nueva Guinea



El alto nivel de criminalidad y violencia hace que el Gobierno de España también desaconseje viajar a Papúa Nueva Guinea, y es que "existe inseguridad ciudadana en muy alto grado en la capital Port Moresby y en Lae, especialmente por la noche". También habría que adoptar precauciones especiales en la Isla de Bougainville, en el sendero de Kokoda, en la región de Southern Highlands, Western Highlands, Enga, Chimbu y Hela.

República Centroafricana

También se desaconseja viajar a la República Centroafricana bajo cualquier circunstancia, ya que se producen episodios violentos contra la población civil. La situación empeora sobre todo fuera de la capital, especialmente en las fronteras con los países limítrofes.

República Democrática del Congo



Kinsasa, República Democrática del Congo. Getty Images/iStockphoto

Se desaconseja todo viaje no esencial a la República Democrática del Congo, ya que el país está "bajo estado de sitio y las autoridades militares han sustituido a las civiles". El territorio vive una gran oleada de violencia, con multitud de grupos armados activos y grupos terroristas. El este del país es la zona más peligrosa, con grupos armados en permanente conflicto y bombardeos.

Rusia

Tal y como señala el Ministerio de Asuntos Exteriorers, "tras el cierre del espacio aéreo español y europeo a las aerolíneas rusas y la importante reducción de conexiones aéreas entre Rusia y terceros países, y las decisiones tomadas por la comunidad internacional que están dificultando o alterando las transferencias bancarias o el uso de tarjetas de crédito o débito, se recomienda valorar no viajar a la Federación de Rusia".

Siria

El Gobierno de España "reitera la recomendación de abstenerse de viajar a Siria bajo cualquier circunstancia" debido a su situación de conflicto armado. Todo el país se considera zona de riesgo y ninguna zona está a salvo de posibles brotes de violencia, atentados terroristas y ataques aéreos.

Somalia

Bosaso, Somalia. Getty Images/iStockphoto

En el caso de Somalia, igualmente se desaconseja viajar al país bajo cualquier circunstancia. La amenaza terrorista es muy alta, con un gran número de secuestros y enfrentamientos armados. También hay un alto riesgo de robos con violencia y de piratería en la costa.

Sudán

También se desaconseja el viaje a Sudán bajo cualquier circunstancia, debido a los enfrentamientos en la capital, Jartum, y otras localidades del país entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido. De hecho, el Aeropuerto de Jartum y las fronteras terrestres están cerradas hasta nuevo aviso.

Sudán del Sur

De la misma manera, se desaconseja viajar a Sudán del Sur bajo cualquier circunstancia. Todo el país es considerado zona de alto riesgo, con violencia y desorden constante, así como asaltos, ataques, robos y emboscadas. Solo deben realizarse viajes fuera de la capital, Juba, si son estrictamente necesarios.

Ucrania

Debido a la situación actual de guerra que atraviesa Ucrania, el Gobierno de España "desaconseja todo viaje al país con independencia del motivo del mismo y de la zona territorial en la que se encuentren". Asimismo, señala que son especialmente desaconsejables las regiones cercanas a la línea de frente (el Donbás y la zona sur del país) y grandes ciudades cercanas a esta (Kharkiv, Odessa, Dnipro), el noroeste del país por su cercanía con la frontera rusa, las regiones cercanas a centrales nucleares controladas por la Federación Rusa, las principales rutas de comunicación terrestre y las inmediaciones de bases militares, puentes, puertos, centros logísticos, almacenes de combustible, edificios gubernamentales y otros objetivos militares potenciales.

Yemen

Finalmente, también se desaconseja viajar a Yemen bajo cualquier circunstancia (incluida la popular Isla de Socrota) debido a la ausencia de garantías de seguridad y a la posibilidad de sufrir problemas para regresar. Todo el país es considerado zona de riesgo.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por España y por el mundo.