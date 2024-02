Malas noticias para los aeropuertos españoles. En concreto, para el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Según un informe de Reclamio, especialista en la gestión de reclamaciones de pasajeros aéreos, este aeropuerto lidera este ranking a nivel europeo, con un 26,5% de las reclamaciones en 2023.

Pero ahí no acaba la cosa porque el segundo lugar lo ocupa el aeropuerto de Barcelona El-Prat, con un 13,2%, y el tercer puesto es para el aeropuerto de Lisboa Humberto Delgado, con un 5,8%. París Orly se sitúa en la cuarta posición con el 2,7% de las reclamaciones, y en el quinto lugar se encuentra nuevamente un aeropuerto español, el de Palma de Mallorca, con un 2,4% de las reclamaciones por pérdida de equipaje en 2023.

¿Qué pasa si se pierde la maleta en el aeropuerto?



En caso de extravío, debes presentar una reclamación por pérdida de equipaje en la ventanilla de la aerolínea antes de abandonar el aeropuerto. Debes completar un 'Parte de Irregularidad del Equipaje' (PIR) y también se recomienda presentar una reclamación ante el departamento de Atención al Cliente de la aerolínea.

En cualquier caso, Reclamio destaca que la mayoría de las maletas extraviadas regresan a sus dueños, con un 97% recuperadas en un plazo de dos días. En caso de no recuperarla, la indemnización para el pasajero afectado puede superar los 1.500 euros. A pesar de los inconvenientes, la probabilidad de recuperar el equipaje perdido es alta, brindando cierto consuelo a los pasajeros afectados por este contratiempo.

Diferencia entre pérdida, deterioro o robo de la maleta



Hablamos en aquel momento de pérdida o deterioro y no de robo. ¿No es lo mismo a efectos de reclamar? No, y hay que tenerlo muy en cuenta, porque mientras que es obligación de la aerolínea responder de la pérdida y el deterioro del equipaje, no existe tal obligación cuando nos roban la maleta o algún objeto que estuviera dentro de ella si llega a su destino en perfecto estado.

Este tipo de situaciones sólo pueden resolverse con nuestro propio cuidado y con la prevención mediante la contratación de un seguro de viaje que incluya el robo (porque no todos lo hacen, de manera que como siempre recomendamos, hay que leerse las condiciones del contrato y si no se entiende bien, asesorarse).

Tanto si se ha asegurado el equipaje como si no se ha hecho, hacer una declaración de los bienes que se incluyen en el mismo. Nos va a servir si la maleta se pierde o se rompe algo de lo que llevamos dentro, como para demostrar en caso de robo que realmente se incluía lo que estamos reclamando. Si no lo hacemos, en caso de pérdida o avería ya sabemos que nos darán una indemnización con un máximo estipulado, y si es robada o nos quitan algo de lo que llevábamos, el seguro nos ofrecerá una cantidad simbólica dentro de los límites que establezca la póliza, sin atender al valor real de lo robado.

Seguro de viaje

Hay que leer atentamente la póliza y asesorarse si hay algo que no se entiende. Una fuente de disgustos es la distinción entre hurto y robo: aunque comúnmente se utilizan como sinónimos, muchos seguros aprovechan que jurídicamente no significan lo mismo para denegar la cobertura si lo que ha sucedido es que nos quitan la maleta “al descuido” alegando que lo que cubren es el robo.

Y es que la palabra "hurto" se reserva para los casos en que no nos damos cuenta de que "nos están despistando" el equipaje. Por el contrario, el “robo” implica necesariamente algún tipo de fuerza o intimidación (por ejemplo, nos obligan a abrir la maleta a punta de navaja, o a entregarla. También se considera robo cuando se manipula la clave de seguridad o el candado que la cierra).

A pesar de estas precauciones, nos roban la maleta. ¿Ahora qué hacemos? Denunciar ante la policía del aeropuerto. No sólo porque el seguro nos va a exigir copia de la misma para abrir el siniestro y proceder al estudio de la cobertura y ofrecer la indemnización correspondiente, sino porque además se abrirá una investigación para descubrir al culpable o culpables.