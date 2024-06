La aerolínea ha cambiado la fecha de mi vuelo: qué puedo reclamar si no puedo viajar

Para muchos españoles, asegurarse un buen precio en los billetes de avión para las vacaciones de verano es una prioridad. Sin embargo, a veces las aerolíneas pueden truncar nuestros planes al modificar la fecha o hora de vuelo con poco tiempo de antelación. Si te encuentras en esta situación, es importante conocer tus derechos como pasajero y saber qué pasos seguir.

Según explica Nidia Rodero, abogada de reclamador.es, si la compañía aérea cambia sustancialmente la fecha de tu vuelo y ya no puedes viajar, estás en tu derecho de solicitar la devolución del billete. Eso sí, ten en cuenta que pequeñas alteraciones de horario de unos pocos minutos son habituales en la operativa de las rutas aéreas y no supondrían un perjuicio real para el pasajero.

Pero, ¿qué se considera un cambio sustancial? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que un adelanto de vuelo de una hora o más ya se considera una cancelación, pues puede ocasionar a los viajeros graves molestias similares a las de un gran retraso. Esto incluye perder la posibilidad de disponer libremente de tu tiempo y organizar tu viaje según tus expectativas.

Tus derechos según el preaviso de la aerolínea

La indemnización a la que tienes derecho dependerá en gran medida de cuándo te haya avisado la aerolínea del cambio en tu vuelo:

Si el aviso se produce con dos semanas de antelación o más: Podrás solicitar el reembolso del billete y una indemnización por daños materiales derivados de la cancelación, como reservas de alojamiento, coche de alquiler o excursiones que ya no vayas a poder disfrutar. Si decides comprar un nuevo vuelo, podrás reclamar el sobrecoste y otros gastos adicionales.Si el aviso se produce con menos de dos semanas o no existe aviso: Tendrás derecho a una compensación de entre 250€ y 600€ según la distancia del vuelo, indemnización por daños morales y materiales, reembolso del billete o transporte alternativo, y asistencia e información.La importancia de conservar la documentación

Para poder reclamar con éxito, es fundamental guardar tanto la reserva original del vuelo como todos los emails y comunicaciones posteriores que reflejen cualquier modificación en la ruta u horario contratado. Asimismo, conserva los justificantes de gastos adicionales que pudieran ser reclamables, como reservas de alojamiento, excursiones o billetes alternativos.

¿Cuándo una modificación no es reclamable?

Es importante matizar que no todas las modificaciones dan derecho a indemnización. Por ejemplo, si reprograman tu vuelo para despegar 10 minutos más tarde de lo previsto y esto no provoca que pierdas ningún enlace, se entiende que no te ha causado un perjuicio real que deba ser compensado ni que justifique la anulación del billete por tu parte.

La responsabilidad de la aerolínea de informar al pasajero

Por último, ten presente que la aerolínea no puede eximirse de su responsabilidad si avisa del cambio a la agencia de viajes intermediaria pero esta no te informa a ti como pasajero. El Tribunal de Justicia de la UE ha declarado que la compañía aérea tendrá que indemnizar al viajero incluso cuando notificó la modificación a la agencia al menos dos semanas antes pero esta no trasladó la información al cliente en plazo.

En definitiva, si te encuentras con la desagradable sorpresa de que han cambiado la fecha de tu vuelo para este verano, no dudes en reclamar tus derechos como pasajero. Con la normativa de tu lado y guardando la documentación necesaria, podrás obtener la compensación que te corresponde y evitar que unas merecidas vacaciones se conviertan en un quebradero de cabeza.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.