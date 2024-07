Adiós a la restricción de maletas: la bolsa con la que viajarás con equipaje de mano por menos de 16 euros

Los viajeros en España que buscan ahorrar en sus vuelos con aerolíneas 'low cost' como Ryanair y Vueling, ahora cuentan con una opción práctica y económica para llevar su equipaje de mano. Se trata de una bolsa de viaje por menos de 16 euros que cumple con las estrictas medidas máximas permitidas para ir gratis bajo el asiento delantero, evitando así pagar cargos extra.

En los últimos años, muchas aerolíneas económicas han endurecido sus políticas de equipaje, cobrando por maletas en cabina. Sin embargo, aún permiten llevar sin costo una pequeña bolsa que quepa completamente bajo el asiento delantero, sin sobresalir ni obstaculizar el paso. Las medidas exactas son de 40 x 20 x 30 cm, y excederlas puede resultar en multas que superan el precio del billete.

La bolsa de viaje BZ5496 está fabricada con poliéster, un material muy resistente, que permite utilizar la bolsa de viaje durante mucho tiempo. Amazon

Una apuesta económica y segura

Parece imposible meter todo lo necesario en un viaje con medidas permitidas tan limitadas, pero, lo cierto es que no es imposible. Siempre existen trucos como las bolsas que quitan el vacío y ahorran espacio, pero sin ellas también puede caberte todo si eliges solo lo necesario. Además, lo importante es viajar con la tranquilidad de que no vas a pasarte de las medidas permitidas y no te van a multar las aerolíneas.

Esto está asegurado con esta bolsa de Benzi disponible en Amazon, porque, de hecho, le sobran 5 centímetros de lo permitido. Y, cabe más de lo que piensas, tal y como explican algunos usuarios que ya la han probado: "Yo metí un neceser grande, un secador de pelo, zapatos y aún había espacio libre. Cunde mucho el espacio, más de lo que parece", explicaba Javier en febreo.

Otra opción perfecta con oferta Prime Day

Bolsa de mano convertible en mochila. Amazon.

Además, para viajar con frecuencia, te puede interesar esta bolsa de cabina convertible en mochila. Con dimensiones de 40x20x25 cm y un peso de solo 500 gramos, es ideal para llevar como equipaje de mano en aerolíneas como Ryanair y Vueling. Además, cuenta con una capacidad de 20 litros, suficiente para guardar tus pertenencias esenciales. El material es poliéster resistente y repelente al agua, por lo que tus objetos estarán protegidos en todo momento.

Otra ventaja es la correa convertible, que te permite usarla como mochila, y los múltiples compartimentos interiores y exteriores para organizar mejor tus cosas. Ahora puedes encontrar rebajar con motivo del Prime Day a un precio menor de los 20 euros. No dejes pasar estas oportunidades.

