Un año más, 24 equipos de futbol de toda Europa competirán entre sí para llevarse el trofeo de la Eurocopa. En este 2024 se celebrará del 14 de junio al 14 julio, con Alemania como el país anfitrión. Serán 10 ciudades las que acogerán los partidos: Berlín, Múnich, Dortmund, Stuttgart, Hamburgo, Colonia, Fráncfort del Meno, Gelsenkirchen, Düsseldorf y Leipzig.

Concretamente, la gran final del 14 de julio se llevará a cabo en Olympiastadion de Berlín. Además, la capital ofrecerá a sus visitantes una amplísima agenda de actividades (muchas gratuitas) que van desde conciertos hasta exposiciones, pasando por eventos gastronómicos, performances en plena calle, talleres y un largo etcétera. Toda la información se puede consultar en la web oficial de turismo de la ciudad (Visit Berlin), pero estas son algunas de las más destacadas que podremos disfrutar sin coste:

Puerta de Brandemburgo

Fan Zone de la Eurocopa en la Puerta de Brandeburgo. Getty Images

En famosa Puerta de Brandemburgo se ha instalado para estos días la mayor portería de fútbol del mundo y un amplio espacio con césped artificial. Aquí podremos ver muchos partidos de la Eurocopa en directo en la pantalla más grande de la ciudad, ya que se retransmitirán todos los que tengan lugar en Berlín, los de la selección alemana y los de la ronda eliminatoria, es decir, a partir de cuartos de final.

Las tardes que no haya partido, está programado el visionado de películas relacionadas con el fútbol. Pero eso no es todo, en este espacio también se podrá disfrutar de conciertos, DJs, talleres y otras muchas actividades para los aficionados de este deporte.

Horario: Todos los días a partir de las 8:00 h.

Platz der Republik



Edificio del Reichstag. Getty Images

En la Platz der Republik, justo en frente del Reichstag, estará ubicada la segunda gran Fan Zone. Aquí se instalará temporalmente el estadio de fútbol Home of Adidas, donde el público podrá ver los 51 partidos de la Eurocopa 2024, además de hacer un pícnic y jugar al fútbol en el césped. La agenda se completa con conciertos y eventos artísticos.

Horario: Del 14 de junio al 14 de julio de 14:00 a 00:00 h.

Waldhochseilgarten

Quienes busquen un espacio para ver los partidos en familia, la mejor opción es el Waldhochseilgarten. Aquí se transmitirá todos los partidos de la selección alemana, así como algunos más dependiendo de la hora del partido y del tiempo. Mientras los adultos se relajan en las tumbonas mientras ven gratuitamente los partidos, los más pequeños podrán jugar en la en el circuito de cuerdas y obstáculos instalado en el bosque.

Horarios: Durante todos los partidos de la selección alemana y algunos más previo aviso.

Exposiciones, gastronomía y mucha música

Durante estos días (y ampliándose por más tiempo en algunos casos), la ciudad de Berlín acoge diversas exposiciones dedicadas al futbol a las que podemos acceder de forma totalmente gratuita. Por ejemplo, 'All of Europe kicked in Berlin', del 3 de mayo al 4 de noviembre, muestra fotografías de trabajadores forzados jugando al fútbol durante el régimen nazi. Por otro lado, en la Niederkirchnerstraße, donde antaño se alzaba parte del muro de Berlín, se recreará el histórico partido de fútbol de la Copa del Mundo de 1974 entre la RDA y la RFA, de la mano del artista Massimo Furlan. Esta actividad tendrá lugar los días 7 y 8 de julio a partir de las 20:00 horas.

Un evento que combina la gastrónoma y el fútbol es 'United by music and culinary delights', en The Alte Münze. El día 14 de junio tendrá lugar esta velada con comida internacional, conciertos, charlas y bailes. Los siguientes días la capital alemana seguirá con su amplísima agenda de conciertos gratuitos. Por ejemplo, el 20 de junio 'Connecting Europe EM Cultural Program' trae el visionado de los partidos de Italia, España, Inglaterra y Dinamarca, acompañados de actuaciones de artistas de dichos países. Y el 21 de junio, con la 'Fête de la Musique 2024' las calles de la urbe se llenarán de más de 250 escenarios con músicos berlineses que ofrecen conciertos gratuitos de 16 a 22 horas.

