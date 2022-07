10 cosas que no hay que hacer cuando salgas de viaje

No reserves en agencias poco contrastadas. La proliferación de OTAs (Online Travel Agencies) hace que en ocasiones nos podamos dejar llevar por una oferta increíble que incluye todo (vuelo, hotel, traslados…). A la hora de reclamar en caso de cancelación del viaje, puedes encontrar mucha dificultad para contactar telefónicamente o por escrito con algunas de estas agencias. Lo seguro y conocido, aunque resulte un poco más caro, siempre será más conveniente.

Los seguros de viaje pueden ahorrar miles de euros. Getty Images/iStockphoto

No viajes sin un seguro. Los seguros de viaje son más económicos de lo que se piensa, ya que su cobertura solo está vigente durante el tiempo del viaje. Es una pequeña inversión que puede ahorrar miles de euros en caso de sufrir un accidente o un imprevisto.

No cambies dinero en los aeropuertos, a no ser que sea imprescindible. Las comisiones son más elevadas en estas oficinas de cambio. Otras opciones son cambiar en el hotel de destino, en alguna entidad bancaria de una ciudad o directamente retirar dinero de los cajeros con una tarjeta de crédito. Siempre es bueno llevar algo de moneda local en el extranjero para propinas o compras en tiendas que no admiten tarjetas de crédito.

No dejes nunca el equipaje bajo la supervisión de alguien ajeno a tu familia o acompañantes de plena confianza, ni siquiera para el típico momento de ir al baño y “es solo un momento”. Aeropuertos y estaciones de tren y autobuses son lugares frecuentados por los amigos de lo ajeno, siempre atentos a cualquier descuido.

Una foto previa de la maleta sirve para cotejar si llegó en el mismo estado. Izabela Habur

No olvides hacer una foto de tu equipaje con el móvil antes de facturarlo en un vuelo. La fotografía marcará la fecha y hora de la facturación y el estado en cómo se dejó la maleta. Servirá como prueba para reclamar ante pérdidas o deterioro del equipaje.

No envíes por mail fotocopia del pasaporte o del DNI. Si lo requiere la aerolínea o el hotel, es suficiente con enviar el nombre, el número y el periodo de validez. En ocasiones lo piden para comprobar que el nombre de la reserva coincide cien por cien con el del pasaporte. Será suficiente con tener cuidado en enviar siempre el nombre y apellidos exactamente igual a como aparecen en el pasaporte para reservar un billete de avión o tren. Hay casos de denegación de embarque, por ejemplo, porque en la tarjeta de embarque el nombre es Lola y en el pasaporte es María Dolores. Asimismo, no es conveniente que una copia del pasaporte circule por el ciberespacio, al alcance de posibles mafias que puedan usar ese documento para suplantación de identidades.

No dejes de consultar la web del Ministerio Español de Asuntos Exteriores si viajas al extranjero, sobre todo a países donde puede haber conflicto. Mira y lee bien todos los puntos del apartado “Recomendaciones de viaje” del país en cuestión (documentación, visados, seguridad, sanidad...) y quédate con la dirección de las embajadas o consulado de España. Hay situaciones que pueden sorprender y que no se pueda entrar al país. Por ejemplo, Irán no admite la entrada de viajeros cuyo pasaporte o documento de viaje contenga visado o sello del Estado de Israel. exteriores.gob.es

Siempre en el móvil foto del pasaporte y del certificado de vacunación. Getty Images/iStockphoto

No olvides llevar en el móvil una foto del pasaporte y del Documento Nacional de Identidad, así como de otros documentos de valor estratégico en los viajes, como el certificado de vacunación. En caso de pérdida o robo del pasaporte, la foto nos permitirá identificarnos ante las autoridades y ante la embajada o consulado español o de la Unión Europea y poder tramitar un nuevo documento que permita regresar a casa.

No olvides tampoco llevar a mano un cargador portátil o una batería de recarga de móvil. Quedarse sin batería en determinadas circunstancias complicadas puede suponer un problema y no tener la capacidad de solicitar ayuda o información. El mundo digital es perfecto para viajar, pero siempre con batería. Y recuerde también que en algunos países hay que llevar un adaptador de enchufe.

El objetivo de un viaje es que sea lo más parecido a la felicidad. Getty Images

Por último, No olvides ser feliz durante la experiencia. Viajar es uno de los grandes regalos que nos da la vida y un buen estado de ánimo, positivo y relajado, ayudará a sobrellevar las situaciones adversas y a disfrutar aún más de los buenos momentos.

