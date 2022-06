Acantilados, calas y playas de arena blanca: descubre Cala Cortina, un tesoro de la Costa Cálida

With 250 kilometres of coastline, the Mediterranean #CostaCálida is a 🔝 destination for this summer. ☀ Cliffs, coves and white sand beaches like Cala Cortina in #Cartagena await you! #Thread



👉https://t.co/w3oRaAtV4A#YouDeserveSpain #VisitSpain #SpainCoast @Visit_Murcia pic.twitter.com/lN4aAj3Dr0