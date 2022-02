La historia es simple. Una pareja de americanos, Zhana y Marco, y otra de españoles, Alberto y Sonia, se hacen amigos cuando sus hijas de 3 anos coinciden en la misma clase del colegio al que acuden, el Brooklyn Heights Montessori School. De esto es hace unos 10 años. Zhana y Marco se dedican a la producción de películas y series, Alberto trabaja en el mundo financiero y Sonia en biotecnología, y rápidamente descubren que les une otra pasión común además del amor por sus hijas: la cocina y la buena comida.

Viajes a San Lorenzo de El Escorial

Marco y Zhana, inspirados por Alberto y Sonia, deciden realizar varios viajes a España y no solo se acaban comprando una casa en Barcelona sino que se van recorriendo diferentes regiones para probar todo tipo de comidas. Los viajes suelen acabar en casa de Alberto y Sonia en San Lorenzo de El Escorial, donde descubren un concepto, para ellos, revolucionario: la Sobremesa. Quedan asombrados con esas comidas de vacaciones que empiezan con aperitivos de latas de berberechos, mejillones, aceitunas rellenas... siguen con una paella y terminan muchas, muchas horas después de hablar de todo mientras se va disfrutando, con el caer de las horas vespertinas, de ahora un licor, ahora un pacharán, ahora unas bizcotelas de chocolate… Y no hay manera de despedirse porque no quieres irte pues estás hablando de todo y arreglando el mundo. De ahí que el local Mercado Central que las dos parejas acaban de abrir en Brooklyn lleve como segundo nombre Sobremesa.

El barrio de moda en Nueva York

Porque fue hace un año, con la pandemia aún pegando fuerte en Nueva York, cuando se citan en casa de Marco y Zhana para cenar y Alberto y Sonia llevan de cortesía latas y comida española que les suministra un importador de la Gran Manzana. Vuelven los recuerdos y los aromas de la mesa y la sobremesa de España y empieza a tomar cuerpo la idea de por qué no montar una tienda de productos importados de España, cansados también de tener que llevar pocos productos patrios en cada viaje de vuelta a NY. Se barajan las posibilidades: hay una bastante buena en el Soho de Manhattan que se llama Despana; hay varios restaurantes españoles, incluidos los de Little Spain en los Hudson Yards, con una tienda pequeña también de productos cien por cien españoles, pero no hay ninguna en Brooklyn, barrio con 2,6 millones de habitantes que lleva ya varios años como polo de atracción de una población joven, profesional y con gustos refinados, una atracción que se acelera aún más con la pandemia. En Brooklyn hay tiendas de productos franceses, italianos, rusos... pero ni una sola de productos cien por cien españoles. Al proyecto se unen otros dos españoles llegados hace tres años a Nueva York y también auténticos “foodies” y locos de la cocina: Jaime y Bea.

El mejor pescado en lata del mundo

En unos meses, sobre todo dirigidos por Zhana, se busca local, se encuentra en el 354 de Degraw Street, se reforma y, después de correr mucho para intentar abrir antes de Navidades, se hace un “soft opening" el día 26 de diciembre y luego ya el definitivo el 15 de enero. Ha nacido Mercado Central, que aún no tiene licencia para vender alcohol, pero que ofrece la mayor variedad de pescado en lata de España (que es el mejor del mundo) en todo Nueva York. Sardinas, ventresca, pulpo, calamares... y todos los productos del cerdo ibérico, que en Brooklyn hay que explicar que es como el waygu beef japonés cuando se compara con otros productos de cerdo no ibérico. En Mercado Central se puede, por supuesto, comprar una pata entera de jamón, y han logrado hasta tener fuet, morcilla de arroz y, por supuesto, gazpacho, horchata, turrones y chocolate a la taza.

Un imán para los mejores chefs

La acogida del nuevo establecimiento en la zona de Cobble Hill/Carroll Gardens de Brooklyn donde han abierto ha sido espectacular. Al poco de su apertura descubrieron que hay varios chefs de renombre que viven por la zona. “Notábamos que eran chefs cualificados porque entraban, no preguntaban nada e iban directamente a por la ventresca, la tinta de calamar, el arroz bomba y el jamón ibérico”, comenta Alberto. Saben perfectamente lo que quieren. Las siguientes licencias que están esperando en Mercado Central son las de poder vender cerveza (Estrella, Mahou) y la de poder manipular alimentos. Ofrecer un bocadillo de jamón con pan de flauta va a ser toda una revolución en el barrio.

El nuevo establecimiento nace, además de como fruto del amor por la comida, con el objetivo, según reza en su página web, de “a través de la autenticidad de lo que descubrirá en nuestra tienda, ayudar a crear un ambiente alrededor de la mesa que inspire las conversaciones y forme las conexiones que restablezcan nuestro sentido de comunidad y humanidad que se ha visto disminuido por esta pandemia”. mercadocentralnyc.com