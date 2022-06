7 playas perfectas para ir con bebés en Almería

Con más de 200 kilómetros de costa, Almería es un destino privilegiado para disfrutarlo en familia. Grandes playas, pero también pequeñas calas donde podréis disfrutar del sol y la calidez de las aguas mediterráneas. Con un bebé el tiempo de estancia en la playa no suele ser tan prolongado, por eso, la mayoría de las playas que aquí te recomendamos son urbanas, y las que no lo son, se encuentran cerca de un pueblo.

Playazo de Rodalquilar

Playazo Rodalquilar en Almería TONO BALAGUER

Esta playa del Cabo de Gata se sitúa entre las preferidas para ir con niños. Cuenta con aguas cristalinas y con un arenal estupendo rodeado por un imponente acantilado. Sus aguas son muy tranquilas, al igual que el entorno. Además, el agua va cubriendo progresivamente, lo que hace que sea perfecta para disfrutar con seguridad de esta primera experiencia del bebé: su primer baño en el mar, sus primeros pasos por la arena en una playa virgen, con mucho encanto y de naturaleza salvaje. Está rodeada por montañas y flanqueada por el Castillo de San Ramón.

Playa Agua Amarga

Playa de Agua Amarga Getty Images/iStockphoto

Esta playa urbana de Cabo de Gata en Níjar es perfecta para ir con bebés y poder disfrutar de una jornada entre arena fina y agua transparente y cálida. La playa, que ocupa toda la longitud del pueblo, está flanqueado por un acantilado rocoso donde se encuentran pequeñas cuevas. Cuenta con todos los servicios que tu pequeño pueda necesitar, además de socorristas, restaurantes y zona deportiva e infantil. El paraje en el que se encuentra es también espectacular.

Playa de los Genoveses

Los Genoveses. En el Parque Natural de Cabo de Gata Eduardo Estellez

Esta playa de dunas está considerada como una de las más bonitas de nuestro país. Situada en el Parque Natural de Cabo de Gata, disfrutaréis de jornadas playeras en un entorno natural virgen. No encontraréis problema para extender la toalla, ya que es una de las más grandes de la zona, de arena fina y con aguas que no son demasiado profundas. No cuenta con los mismos servicios que las playas urbanas. Al ir con un bebé, es recomendable ir a primera hora de la mañana para encontrar aparcamiento frente a la playa. Los Genoveses está situada a 1 kilómetro del pueblo de San José.

Playa de San José

Playa del pueblo de San José, en el Parque Natural de Cabo de Gata Getty Images/iStockphoto

La playa urbana, situada en el municipio de su mismo nombre, tiene todos los servicios necesarios. Con más de 800 metros de arena fina y una temperatura muy cálida, es un rincón muy familiar, y en verano algo concurrido. Aquí no echaréis nada de menos. Además de playa y sol, podréis disfrutar de este pueblo mediterráneo que se encuentra en un entorno de naturaleza privilegiado. Y aunque es un destino que atrae a muchos turistas cada verano, San José sigue siendo una encantadora localidad de casas blancas construidas sobre los pequeños acantilados que miran al mar.

Cala Higuera

Cala Higuera, cerca de San José, Cabo de Gata unknown

Aunque al ir con bebés se tiende a elegir playas que estén cerca de un nucleo urbano, también se puede disfrutar durante unas horas de un enclave costero más restringido. Sobre todo teniendo en cuenta que con el bebé no vamos a estar demasiado tiempo en la playa. Al pie del cerro de La Higuera se encuentra esta pequeña cala donde podréis disfrutar de mayor tranquilidad frente a otras que están más concurridas y os podréis dar un baño rodeados de pura naturaleza. Para llegar hay que coger el camino de la izquierda en la primera rotonda a la entrada de San José, desde esa rotonda la playa no está a más de 2 kilómetros.

Playa de La Isleta del Moro

La Isleta del Moro, Cabo de Gata. Getty Images

Una playa perfecta para relajarse y desconectar. Situada en La Isleta del Moro, es adecuada para ir con niños, por su arena, aguas transparentes y de poca profundidad. La playa está situada justo a la entrada del pueblo, donde encontraréis todo tipo de servicios. Os encantarán las vistas y el entorno de la Isleta del Moro.

Playa de Las Negras

Playa de Las Negras. Parque Natural Cabo de Gata

Enclavada en el Parque Natural de Gata y en el pueblito de pescadores del mismo nombre, esta playa es una de las más adecuadas para ir con un bebé, ya que en ella encontraréis todos los servicios que os permitirán pasar un agradable día playero, aparcamiento, socorristas y restaurantes cerca. Es ancha, y al estar en el pueblo, no echaréis nada en falta. Es de fácil acceso para ir con un carrito del niño. Lo mejor es la tranquilidad y belleza del paisaje.