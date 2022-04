7 cabañas en los árboles por España: la mejor opción para dormir en la naturaleza y con vistas

Despertarse escuchando a los pájaros o contemplar el bosque desde la cama son planes cada vez mas demandados. Te recomendamos 7 alojamientos al aire libre donde podrás conectar contigo mismo mientras disfrutas de las mejores vistas. Un plan de lujo y sin que nadie te moleste.

Cabanes Dosrius (Barcelona)

Un hotel distinto y en medio del bosque Cabañas Dorius

Én pleno Parque Natural del Montnegre y el Corredor se encuentra este pequeño oásis con alojamientos suspendidos en la copa de los árboles. Una manera de descubrir los secretos de los bosques desde una perspectiva aventurera. Sin electricidad ni agua corriente, aunque las cabañas están equipadas con un WC químico y cuentan con una zona de lava manos con una garrafa de agua para la higiene personal. Eso sí, en la cabaña central se dispone de servicio de duchas. Precio: desde 136 euros cabaña noche/con desayuno.

Se puede completar la experiencia con una cena especial en la cabaña, un masaje o una ruta en bici por los alrededores.

Cómo llegar a Cabanes Dosrius: a 45 minutos en coche de Barcelona, por la C-32 salida Argetona, dirección Dosrius.

Cabañas de Albeida, Concello de Outes (La Coruña)

El contacto mas puro con la naturalezal Cabañitas del Bosque

Galicia es tierra de leyendas y el lugar perfecto para dejar volar la imaginación. Muy cerca de Noia, en un hermoso bosque con unas inmejorables vistas a la desembocadura del río Tambre y los montes del Barbanza, existe un paraje de cuento donde se puede disfrutar de una experiencia única. Es difícil encontrar un contacto con la naturaleza más puro. En las Cabañas de Albeida podrás sentir la sensación de libertad e intimidad. El año pasado sus arquitectos, Salgado e Liñares, recibieron el Premio Nacional de Arquitectura por estas construcciones.

Además de disfrutar de una estancia rural diferente e innovadora, las cabañas pueden utilizarse como enclave para la observación de la fauna autóctona del bosque, especialmente de aves como el martín pescador, la oropéndola, el arrendajo o la garza. Precio, desde 150 euros la noche (2 personas).

Cómo llegar: a 114 km de Coruña, por la Ap9 hasta Santiago y AG56 hasta Outes.

Cabañas en Villasbuenas de Gata (Cáceres)

Cabañas en los árboles de Extremadura Cabañas en los árboles Extremadura

¿Te imaginas dormir en lo alto de un árbol, sin paredes y en fusión con la naturaleza en plena Sierra de Gata? La magia de este entorno natural de robles y helechos se traslada también al interior de estas cabañas que tienen nombres tan apropiados como aire, natura o bosque. Están totalmente equipadas y con todas las comodidades. En estas cabañas ecológicas descansarás confortablemente y te sentirás totalmente aislado del mundo. Y las vistas, inmejorables al embalse Rivera de Gata. Como no tienen ducha, cada una cuenta con un baño privado en el edificio principal, que está equipado con todo lo necesario. Y en verano, las cabañas están refrigeradas con geotermia (un aire que proviene del suelo). Precio: 95 euros/noche, 2 pers. Incluye desayuno y también actividades como navegar en el embalse o piscina de temporada.

Cómo llegar: a un kilómetro a la salida del pueblo de Villasbuenas de Gata (carretera EX-205 ) sale una carretera que te lleva a las cabañas.

Cabañas en los árboles, Zeanuri (Pais Vasco)

Balcón de la Suit Ohhh!, la naturaleza no está reñida con el lujo Cabañas en los árboles

En el sur de Vizcaya, dentro del municipio de Zeanuri, se encuentran estas cabañas prácticamente ocultas entre la naturaleza, lo que es garantía de tranquilidad y paz. Te desvelamos uno de sus secretos: los corzos que te vendrán a visitar y los podrás encontrar paseando tranquilamente debajo de tu cabaña. Y con un despertar de lujo para los mas sibaritas: el desayuno llega a través de una cesta con un sistema de polea y cuenta con bañera en el interior para disfrutar de un auténtico relax. Puedes elegir dormir colgado a 17 metros del suelo o con vista panorámica de 360º. Y si vas tu con pareja, está la opción de sorprenderla con una cena romántica. En todos los casos la experiencia es mágica. Precio: desde 150 euros. La Suit Ohhh!: desde 270 euros (2 personas con desayuno). Y si quieres cena romática: 28 euros/persona.

Cómo llegar: a 42 kms de Bilbao, por la carretera N-240. Desvío Otxandio, Ctra BI-3542.

Monte Holiday, Gargantilla del Lozoya (Madrid)

Dormir en lo alto en plena naturaleza y cerca de Madrid Monte Holiday ecoturismo

A los mas pequeños les encantará esta escapada de cuento. Un fin de semana de ecoturismo familiar en cabañas de madera, de 4 x 3 metros, a una altura de entre 4 y 7 metros, e integradas en los árboles. La casa rural perfecta para una aventura con niños que disfrutarán durmiendo en una habitación construida a semejanza de los nidos de los pájaros.

Las cabañas cuentan con terraza que dan al Valle Alto del Lozoya, en la Sierra Norte de Madrid y en pleno Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, con lo que las vistas están garantizadas. Precio por alojamiento completo, de 125-250€ /cabaña y noche.

Se encuentran a solo una hora de Madrid por la A1, a unos 80 kilómetros de la capital, en el municipio de Gargantilla del Lozoya.

Basoa Suites, Valle de Ultzama (Navarra)

¿Quién dijo que el lujo está reñido con el campo? Basoa Suites cuenta con 6 suites construidas en lo alto de robles centenarios navarros. Uno de los mejores planes para compartir en pareja. Las suites tienen terraza, baño, calefacción y lámparas de led. Eso sí, en un máximo acercamiento a la vida natural, no disponen de electricidad ni de agua corriente. Están equipadas con un WC seco o ecológico. Tampoco tienen duchas, estas se encuentran en el edificio de servicios. Además de respirar paz, la zona ofrece una gran variedad de actividades como senderismo, paseos a caballo, recogida de setas o simplemente disfrutar de la tranquilidad y de una gastronomía también de altura. Por cierto que los desayunos y las cenas se elaboran con productos totalmente naturales y a gusto de cada uno.

Precio: desde 110-190 euros la noche, dependiendo de la cabaña (con desayuno). Este alojamiento está situado a unos 30 minutos de Pamplona y una hora de San Sebastián.

Cabanes als arbres (Girona)

Dormir en la alto de un árbol en Girona Cabanesdesarbres

¿Quién no ha fantaseado de pequeño con dormir en lo alto de un árbol? Este complejo rural situado en el entorno mágico de los bosques de Sant Hilari Sacalm (Girona), cuenta con cabañas acogedoras en los árboles, además de restaurante y una piscina exterior. Cada cabaña tiene su propia vista y su decoración particular. Y si crees que es duro dormir en pleno bosque en invierno, no te preocupes porque cuentan con chimenea de pared para las noches de bajas temperaturas. Las cabañas tienen forma octogonal y están adaptadas a la medida del árbol que las sostiene. Para subir a tu cama tendrás que utilizar un puente colgante y/o una escalera vertical. Precio: desde 149 euros (2 personas con desayuno).

Para llegar a Cabanes als arbres, entrar dirección masía la Vileta. Carretera de Vallclara, Sant Hilari Sacalm.