10 países donde no puedes viajar con juguetes eróticos y otros objetos curiosos

Dependiendo de cuál sea nuestro destino, a la hora de hacer la maleta es importante tener en cuenta que hay objetos que es mejor dejar en casa. Si no quieres pasar un momento delicado (o incluso meterte en problemas más serios) a estos 10 países no te lleves ni juguetes sexuales ni otros objetos que te puedan acarrear serios disgustos y fastidiarte las vacaciones.

Malasia

Vista aérea de la mezquita de Putra y la ciudad de Putrajaya. Malasia. Getty Images/iStockphoto

Aunque una vez que estés allí, sí que los puedes comprar, lo cierto es que en este país islámico no se permite entrar con "objetos obscenos", como denominan allí a los juguetes sexuales. Si al pasar el escáner del aeropuerto descubren uno en tu maleta, te puede caer una importante multa, o lo que es peor, acabar en la cárcel. Y atención también a la ropa que te llevas de vacaciones, que aquí la política es muy severa, hasta tal punto que en 2011, incluso el gobierno vetó las prendas de color amarillo por ser el color que eligió la oposición para manifestarse.

Maldivas

Paradisíaca playa en las Islas Maldivas Altug Galip

Seguro que estando en estas islas no echarás nada en falta, pero por si acaso, no se te ocurra llevarte tus sextoys contigo. Si lo descubren en la aduana, te lo confiscarán. Y aunque las consecuencias no serán tan graves como en otros países, sí que pasarás por una situación delicada. Estos objetos están considerados como pornografía, algo que está prohibido.

Arabia Saudí

Ruinas de la antigua ciudad de Diriyah, en Arabia Saudí Getty Images/iStockphoto

Las normas en este país árabe son realmente estrictas. Cualquier juguete sexual u objeto que lo pueda parecer, no podrá entrar en el país. Tampoco vídeos o revistas con contenido subido de tono, ya que pueden ser considerados como pornográficos.

Irán

Santuario de Shah Cheragh, en Shiraz, Irán. Getty Images

Viajar a Irán acompañado de objetos sexuales es todo un riesgo. Las normas islámicas o sharia imponen todo tipo de restricciones, sobre todo en lo que respecta al sexo. Además, la homosexualidad está fuertemente perseguida, por lo que mejor no arriesgarse a llevar en la maleta ningún tipo de pornografía homosexual o cualquier material gay-erótico.

Vietnam

Mujer vietnamita remando por el casco antiguo de la ciudad de Hoi An, en la costa este de Vietnam. Bartosz Hadyniak

Si bien es cierto que no te dejarán pasar la aduana con ningún artilugio de placer, una vez que abandones el país, lo puedes volver a recuperar. Lo más curioso es que la sexualidad es un tema tabú dentro de la sociedad vietnamita, pero la compra y venta de juguetes sexuales es algo que se produce de manera habitual, e incluso es un negocio en auge.

Singapur

Distrito de negocios, Singapur SEREDA Tomas

Ni fabricar, ni vender, pero tampoco importar chicles. Quien intente introducir chicles de contrabando (más de dos paquetes por viajero) se enfrentará a una pena de un año de cárcel y multa de 5.500 dólares de Singapur (3.916 euros). Es una ley que rige desde 1992 y que debes tomarte en serio si viajas a este país oriental. El motivo es higiénico, ya que la gente tenía la mala costumbre de pegarlos en lugares públicos. Eso sí, hay una excepción para los chicles terapéuticos y de nicotina.

Suiza

Paisaje suizo con los Alpes al fondo Getty Images/iStockphoto

Mejor no lleves en la maleta algún objeto que puedan relacionar en la aduana con el sexo violento, como cuerdas o látigos, ya que este país es uno de los que condenan la práctica del sadomasoquismo. De hecho, Suiza considera delito la tenencia de objetos que representen actos sexuales con contenido violento.

Egipto

Panorámica de El Cairo, Egipto Givaga

El país faraónico también castiga con penas los delitos que atentan contra el pudor y la moral, es decir, que encuentren al entrar en el país un vibrador, unas bolas chinas o material pornográfico en tu maleta, por poner unos ejemplos, puede acarrearte más de un problema.

Dubai

Skyline de los rascacielos iluminados en Dubai. Getty Images

¿Destino Dubai? un emirato tan moderno y acostumbrado a dejar al resto del mundo con la boca abierta...pues no esperes un buen recibimiento si se te ocurre meter en tu maleta un simple vibrador. En Dubai, al igual que en el resto de los emiratos que forman EAU, los juguetes sexuales están totalmente prohibidos. El simple hecho de viajar con uno, te puede traer un disgusto con la justicia.

Tailandia

Imagen nocturna del Barrio chino de Bangkok, Tailandia. Banky405

Aunque parece mentira, este país, conocido internacionalmente por el turismo sexual, persigue duramente la posesión de juguetes sexuales al ser considerados por la ley como ilegales. Si te revisan la maleta y encuentran cualquier artilugio sexual, te puedes enfrentar incluso a hasta 3 años de prisión y a una multa de más de 1.500 euros.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.