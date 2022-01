10 destinos de España que estarán de moda en Semana Santa 2022

Hemos visto que la demanda nacional para viajar en primavera se ha incrementado un 140% respecto al año pasado. Así lo cuantifica un estudio elaborado por la agencia online de viajes Expedia. En suma, que tenemos hambre atrasada: ganas de viajar.

Por algo el año 2022 está marcado en rojo por el turismo español. Según estimaciones de Exceltur, las empresas nacionales prevén recuperar el 87% de la actividad anterior a la pandemia. Hay que viajar. Con esa intención recordamos 10 destinos de España que este 2022 estarán de moda en Semana Santa.

De entrada Ibiza y Mallorca. Uno de los rankings referentes del sector, el de los 'Travellers' Choice 2022' de TripAdvisor, incluye estas dos islas españolas:

Ibiza

Una isla que triunfa tanto por su ocio nocturno como por sus playas paradisíacas. No puedes dejar de visitar las aguas cristalinas de la Playa de Talamanca, Cala Bassa (en la imagen superior), Cala Vadella o Cala Salada. Y, por supuesto, playa más famosa de la isla: Playa d'en Bossa.

Mallorca

La isla más grande de las Baleares lo tiene todo para sorprender a los visitantes: playas de agua cristalina, buen clima, sierras montañosas, gastronomía de calidad y ocio nocturno. Visitar las calas del Parque natural de Mondragó y los acantilados de Cap Formentor (en la foto de arriba) son planes que nadie debería perderse.

Otro ranking que podemos tener en cuenta es la lista 'Best of the World 2022' de National Geographic. Recomienda 25 destinos de todo el mundo, entre ellos Granada, La Alhambra más concretamente:

Granada

La ciudad todavía conserva muchos rasgos árabes. Y la mezcla de culturas es, precisamente, uno de sus mayores atractivos. La joya de la corona es, sin duda alguna, la Alhambra, antigua corte el Reino Nazarí. Para disfrutar de unas buenas vistas a este popular monumento, con la Sierra Nevada al fondo, acércate al Mirador de San Nicolás.

La Palma

Hay que ir a la isla bonita. Ahora que ya han despertado de la pesadilla, hay que echar una mano. Dormido el volcán de Cumbre Vieja, ir a La Palma supone pasar unos días inolvidables y, de paso, para ayudar a los palmeros. Contemplar el espectáculo que ha dejado la furia volcánica es imprescindible. Está el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, uno de los cuatro que acogen las Islas Canarias. Y también, El Paso, Tazacorte, Tijarafe y El Remo.

Sanlúcar de Barrameda

La localidad gaditana es la Capital Española de la Gastronomía 2022. Es el primer municipio no capital de provincia que ostenta este título. Historia y Naturaleza se unen así en esta localidad de casi 70.000 habitantes, ubicada entre la desembocadura del río Guadalquivir y la costa atlántica, entre las arenas blancas, que han propiciado una original cultura agrícola, y los pinares. Toca acercarse y descubrir alguno de su centenar de restaurantes.

Aranda y la Ribera del Duero

Después de dos prórrogas por la pandemia, Aranda de Duero será en 2022 la ciudad europea del vino. El mayor reclamo será Gastroduero, una feria gastronómica, en septiembre. También el Congreso de la Arquitectura del vino, previsto para noviembre. Además, la Noche de Ronda, el festival Sonorama Ribera -que celebra su 25 aniversario- y la V Fiesta de la Vendimia de la DO. De paso, por supuesto, hay que descubrir alguna de las muchas bodegas de la Ribera del Duero que permiten el enoturismo.

Santiago de Compostela

El Año Xacobeo termina y empieza de nuevo. Hasta el 31 de diciembre de 2022 la Puerta Santa de Santiago de Compostela permanecerá abierta. Se trata de la segunda vez en la historia que el Año Santo Jubilar se celebra durante dos años consecutivos por culpa de... sí, de la pandemia. Una prórroga de doce meses para aquellos que no pudieron peregrinar durante el 2021. La Xunta de Galicia ha anunciado que invertirá más de 85 millones de euros en este nuevo Año Santo para reforzar la recuperación del turismo.

Bilbao

El espectacular museo Guggenheim es un escenario imperdible en la ciudad para disfrutar de una jornada de arte. El edificio diseñado por Frank Ghery, que supuso el renacer de la ciudad, fue inaugurado en 1997. Así que en este 2022 cumple sus primeros 25 años. Pero hay mucho más Bilbao: calles, callejas, plazas... hay que empaparse del ambientazo de la capital vasca.

Sevilla

Aunque cualquier momento es bueno para visitarla, durante la Feria de Abril o la Semana Santa, la capital andaluza brilla como nunca, y parece que este 2022 (puede, quizás, tal vez...) sí podrán celebrarse, lo uno y lo otro con normalidad. Para apreciar de verdad la belleza de Sevilla, nada mejor que subir al campanario de la Giralda y disfrutar de las espectaculares visitas de la ciudad. Su rica historia se refleja en la enorme cantidad de lugares de interés que salpican sus calles, desde el Real Alcázar hasta la catedral, pasando por la plaza de España o la Torre del Oro.

Toro

La provincia de Zamora es una de las grandes desconocidas del turismo nacional. Este año puede ser un magnífico momento para los amantes del enoturismo y el turismo rural. Para apoyar la causa, Toro ha sido elegido Pueblo Mágico 2022. Románico, bodegas, miradores, el río Duero y parques naturales, como el de los Arribes aguardan al visitante.