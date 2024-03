Zayn Malik sorprende a Jimmy Fallon con una enigmática aparición exprés: sin hablar y creando una gran expectación

The Tonight Show / YOUTUBE

Zayn Malik se dio a conocer gracias a One Direction y aunque se separara del grupo en 2016, lo cierto es que su carrera en solitario sus fans no dejaron de apoyarle en todo momento. Por ello, no es de extrañar que las redes sociales se hayan volcado con la primera promoción de su nuevo tema.

Dejando a todo el mundo sin palabras, el intérprete apareció el pasado 13 de marzo en el plató de The Tonight Show, el programa de Jimmy Fallon para dar la notica. Sin que nadie supiera lo que estaba pasando realmente, Zayn le mostró al presentador un pequeño avance de su nuevo single, What I Am.

Todo sucedió al cominezo del programa, cuando Zayn interrumpió a Fallon durante su discurso inicial. Sin mediar palabra, el británico le entregó una pequeña nota de papel antes de pulsar el play del portátil que había sobre la mesa. Así, de la misma manera que llegó se fue, aunque con una gran sonrisa en la cara.

Durante los apenas segundos que el intérprete estuvo en pantalla, los chillidos de las fans era lo único que podía escucharse, hasta que finalmente Fallon leyó lo que Zayn le había entregado. "Jimmy, mira a tu derecha. Mi nuevo single, What I Am, sale este viernes de mi próximo álbum Room Under The Stairs, disponible el 17 de mayo, espero que lo compruebes", anunció el presentador mostrando una imagen promocional.

La publicación, de apenas un minuto de duración, roza ya las dos millones de reproducciones en X, la red social conocida anteriormente como Twitter y más de 90.000 en Youtube . Por ello, no es de extrañar la gran cantidad de comentarios apoyando al artista y esperando con ansias el tema. "La promo más rápida de la historia" o "ha salido de su casa, no me lo puedo creer", son alguno de los mensajes más repetidos.