El zasca antológico de Ana Guerra a Javier Coronas en 'Ilustres ignorantes' a costa de la anécdota con una mosca

La cantante Ana Guerra era una de las invitadas del programa de humor Ilustres Ignorantes (Movistar Plus+), junto al guionista y humorista Arturo González-Campos.

El tema del programa eran los insectos, con preguntas a la que los invitados y colaboradores debían contestar, como ¿cuál ha sido vuestra su peor experiencia con insectos? ¿En qué insecto les gustaría reencarnarse? ¿Has comido insectos alguna vez?

Como suelen, las respuestas del presentador, Javier Coronas, además de los colaboradores habituales Pepe Colubi y Javier Cansado, fueron ingeniosas y llenas de humor gamberro o absurdo, pero uno de los mejores momentos los protagonizó Ana Guerra.

La cantante, que había contado que en su infancia tuvo piojos hasta en 13 ocasiones, había recibido las burlas de Coronas, en un pique humorístico del que la intérprete se tomó su revancha poco después.

Coronas contó cómo en una ocasión se tragó sin querer una mosca, tan grande que se podía saber "su nombre y sus apellidos". "Cuando salió la mosca se había convertido en una mariposa", decía bromeando.

Y fue ahí cuando tomó la palabra Ana Guerra para decir: "Porque había salido de un capullo", despertando las risas del público, de los colaboradores y del propio Coronas.

"Perdón", decía entre risas Ana Guerra, pero no fueron aceptadas. "No pidas perdón por esas mierdas, has venido para eso", le decía con mucho humor el presentador de Ilustres Ignorantes.