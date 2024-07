Un invento de Jiaping provoca un 'accidente' a Ares Teixidó en 'Zapeando': "Casi me mato"

Este miércoles, Jiaping sorprendió a los colaboradores de Zapeando con una demostración práctica sobre cómo fabricar una visera casera para protegerse del sol, utilizando materiales de fácil acceso: unas gafas de sol, goma eva, tijeras y una remachadora.

La tertuliana explicó detalladamente cada paso del proceso, destacando la versatilidad y utilidad del invento para situaciones donde no se dispone de una gorra.

El ambiente en el plató era de curiosidad mientras Jiaping mostraba cómo transformar estos simples componentes en un complemento funcional. La atención se centró especialmente en las ganas con las que la reportera recortaba la goma eva y ensamblaba las partes utilizando la remachadora.

Una vez concluida la fabricación de la creación, Ares Teixidó se ofreció como voluntaria para probar el accesorio. Al principio, todo parecía ir bien; Ares lucía la visera con confianza y hasta bromeaba sobre su nuevo look.

Sin embargo, al volver a su asiento, ocurrió un pequeño incidente que añadió un toque de humor inesperado al programa. Al tropezar con un escalón cerca de la mesa, Ares exclamó con una mezcla de sorpresa y risas: "Es que no veo con estas gafas. Ya no lo quiero, casi me mato".