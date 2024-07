Este miércoles, Zapeando ha conectado en directo con Jiaping, una de sus colaboradoras, quien se ha sumergido de lleno en el espíritu de los Sanfermines ataviada con el traje tradicional compuesto por camisa y pantalones blancos, complementados con un llamativo fajín rojo.

En el centro de esta emblemática fiesta pamplonesa, la reportera se ha volcado por completo, bailando y riendo con los asistentes mientras realizaba un reportaje sobre la festividad.

Durante su cobertura, ha interactuado con una variada gama de personas, tanto nacionales como internacionales. Entre sus entrevistas, destaca la conversación con un grupo que ha afirmado consumir "siete u ocho litros de cerveza" diariamente, con un gasto medio de "250 euros o 300 euros" por día.

Jiaping también ha querido saber cómo quitan después las manchas de la ropa blanca y, por ello, ha preguntado a una mujer que iba "superlimpia", como ella misma ha defendido.

Tras recomendar que no se use lejía, porque rompe las prendas, la entrevistada se ha mostrado indignada. "El vino de hoy en día es una mierda y no mancha", ha expresado, sorprendiendo con el motivo por el que no le gusta la bebida.