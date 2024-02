Yurena confiesa que se intentó quitar la vida por el acoso que vivió: "Me dieron muchos palos, me engañaron muchas veces"

María del Mar Cuena Seisdedos será la próxima invitada de ¡De viernes!. Quizá por su nombre real no sea fácil reconocerla, pero su nombre -o nombres- artísticos son más que famosos: Tamara, Ámbar y Yurena, como se la conoce actualmente.

La intérprete de No cambié está de plena actualidad por Superestar, la serie de Netflix que los Javis y Nacho Vigalondo van a hacer sobre su vida. Y tienen mucho que contar, pues está claro que su historia mediática, televisiva y personal tiene mucha miga.

Pero tiene tanto guardado que da para varias entrevistas y la próxima será este fin de semana en ¡De viernes!, donde se abrirá en cuerpo y alma, tal y como demuestra el adelanto del programa.

"Me aislé para proteger mi voz para poder ser cantante, solo para conseguir un sueño que me ha costado muy caro", relata, emocionada. "La número 1 durante 10 semanas, para fastidio de todas las discográficas, era yo. Por encima de U2, Madonna, Backstreet Boys, Alejandro Sanz...".

"El acoso y derribo que yo sufrí no lo ha sufrido nadie en este país", recuerda Yurena. "Me dieron muchos palos, me engañaron muchas veces. Proposiciones...".

Además, confiesa que lo pasó tan mal en esa época que incluso intentó quitarse la vida: "Igual que en Estados Unidos se ha hablado mucho del MeToo, pues yo lo viví y me intenté matar".

En su entrevista también habla de su madre, Margarita Seisdedos, quien siempre iba con ella en sus apariciones televisivas para defenderla y de la que se dijo que llevaba un ladrillo en el bolso para golpear a los reporteros, algo que ella desmiente.

"Mi madre dio su vida por mí, cómo fueron sus últimos años...", declara. entre lágrimas. "Mataron a mi madre, mataron a mi madre...".