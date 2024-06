Yaiza Martín, hundida, destapa la traición de Ginés Corregüela: "Esto está judicializado"

Yaiza Martín entró este domingo por teléfono, en directo, en Fiesta, que estaba tratando la noticia de su ruptura con Ginés Corregüela. lo hizo hundida, entre lágrimas y visiblemente nerviosa.

"Esto ya viene de unos meses atrás. Fui yo quien decidió que ya no se puede seguir más, pero los motivos no son los que se están dando. El motivo es una suma de muchas cosas, el entorno de él es insoportable y los comentarios de ciertas personas que van sumando", señaló la canaria, antes de romperse por completo.

Se refería a Miriam Corregüela, hija de Ginés, que días atrás se había pronunciado ante los rumores de ruptura para, después, confirmar la noticia: "A todo cerdo le llega su San Martín. Qué justa es la vida, hace justo un año se rieron de mi madre por ser la cornuda de España".

Con ella también tuvo un enfrentamiento en directo este domingo. "No me siento responsable para nada. Lo hemos pasado muy mal por su culpa, por el acoso y derribo que ha llevado a cabo. Nadie aguanta a esta persona, me ha acosado a mí y a mi madre", fue la acusación de la hija de Ginés hacia Yaiza, desatando un duro encontronazo entre ellas.

Según su relato, compartieron un piso en Sevilla y ella decidió quedarse en Sevilla. "Él no lo acepta, por eso nuestros caminos se separan"

Antes, la canaria había acusado a Ginés de una presunta traición cuando eran pareja. "Me debe un dinero que yo le presté", aseguró. También reveló que que ha visto un descalabro en una cuenta de ahorros conjunta que compartían, que, de la noche a la mañana, quedó en cero: "Esto está judicializado".