Xelo Montesinos habla de los retos de dirigir 'TardeAR' seis meses después de su estreno: "Ha sido muy duro por la competencia"

La consejera delegada de la productora Unicorn Content, Xelo Montesinos, ha trabajado mano a mano con Ana Rosa Quintana desde 1997, cuando comenzó Sabor a ti. La que es la directora de TardeAR, el programa que ocupa las tardes de Telecinco, ha hablado del formato y de cómo está yendo seis meses después de su estreno.

Tras la cancelación de Sálvame, la productora de Montesinos puso todos sus esfuerzos en TardeAR, su programa "joyita", como ella misma lo ha definido. A pesar de que la relación entre Unicorn y La Fábrica de la Tele siempre ha sido tirante, la directora del programa ha asegurado que nunca ha considerado a La Fábrica un rival, "sino compañeros".

"Cada uno tiene su modo de negocio y línea editorial, pero nunca he considerado un rival a La Fábrica. Mi rival está en frente, no en la propia casa. El rival es Antena 3 y TVE, que en su caso hace telenovelas y es más difícil, porque no es el mismo producto", ha asegurado en la entrevista para Informalia.

Xelo Montesinos ha desvelado que "ha sido muy duro" afrontar la competencia de las tardes, sobre todo porque "las otras dos generalistas no tienen publicidad y eso también repercute". Pero ha asegurado que "dentro de lo duro que ha sido escalar la montaña de la tarde", están muy por encima de la media de las cadenas generalistas a nivel de target comercial, "entre el 13% y el 15%". "Como cadena comercial, tenemos un público muy rentable", ha asegurado.

Montesinos ha comentado que la tarde está siendo más dura de lo que pensaban porque no juegan "con las mismas armas", refiriéndose a que la competencia no tiene que afrontar el problema de la publicidad. "Me preocupo de retener al espectador de la mejor manera posible, porque yo sí tengo que retenerlo", ha asegurado la directora, que ha añadido que otro de los problemas es que "el espectador no tiene la fidelidad de antes".

"Cuando empieza un programa hay que lucharlo, solo llevamos seis meses, y para que un programa adquiera alma y familiaridad necesita un proceso y rodaje", ha comentado cuando le han preguntado por el liderazgo de Y ahora Sonsoles.

Con respecto a si fue difícil superar el recuerdo de Sálvame, Xelo Montesinos ha expresado que no, "porque no fue inmediato". "Ellos hacían un formato de puro entretenimiento y salseo. El nuestro tiene tres pilares, que son la seña de identidad de esta productora: la mesa VIP, la actualidad de denuncia y SalseAR", ha explicado, recalcando su similitud al programa de Sonsoles Ónega y su decisión de no centrarse en política porque "no tiene fuerza" en la tarde.