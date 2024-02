Wyoming se ausenta de 'El Intermedio' y Dani Mateo le sustituye: "No ha querido venir y habrá que creerle porque es el jefe"

"Tranquilos, esto no es Zapeando". Así comenzó Dani Mateo la entrega de este martes de El Intermedio donde, una vez más, el barcelonés tuvo que cubrir la ausencia de Wyoming.

Y explicó que "hoy no está el encargado porque ha dicho que tenía que ausentarse por un asunto personal. Afortunadamente, mi compromiso con los telespectadores es tal, que no tengo asuntos personales".

"Es más, no tengo vida personal", reconoció el presentador, provocando las carcajadas del público presente en las gradas del programa de La Sexta.

">

Mateo admitió que "estoy casado con mi público y, como tengo tanto, en el programa del mediodía, en el de por la noche, me han excomulgado por polígamo. Me da igual, tampoco iba yo mucho por misa...".

"Wyoming no ha querido venir y habrá que creerle porque es el jefe, pero bueno, no es nada grave, en principio, asuntos personales, no sé...", afirmó el presentador.

Y concluyó diciendo: "Solo digo una cosa, yo me quedo en el programa trabajando hasta última hora, como mañana aparezca Wyoming con la cara de Kiko Matamoros, yo me voy a molestar porque la tendrá mejor él que yo, que ya no sé ni cuanto tiempo llevo aquí".