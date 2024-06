Wyoming, en 'El Intermedio, tras la pregunta de un niño: "Que puñeteros son..."

Este miércoles, Wyoming volvió a enfrentarse en El Intermedio a las preguntas más complicadas, las de los niños en la sección Pregúntale a Wyo.

"Entre mis excepcionales cualidades como gran estrella de la televisión, además de mi evidente humildad, está la de ofrecer respuestas para todo. Hasta el ChatGPT me hace las preguntas a mí, pero nunca con tan directa y espontáneas como las que me hacen los niños y niñas", afirmó el presentador.

El primero en hacerle llegar una duda fue Víctor, de 7 años, que le preguntó cuanto dinero cobraba al año. Sandra Sabatés no pudo evitar que se le escapara una sonrisa ante tal pregunta.

Wyoming, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

Mientras que el madrileño solo acertó a contestar: "¡Qué puñeteros estos niños...! ¡Qué majete!". Wyoming le contestó: "Querido Víctor, he perdido la cuenta, pero tengo el dinero suficiente para que el director del banco me arrope cada noche y me dé un besito en la frente".

"No te puedo dar una cifra concreta porque esas cifras tan largas no las sé leer, pero cuando quieras, estás invitado a mi piscina olímpica llena de aceite de oliva virgen", apuntó con ironía el presentador.

La siguiente pregunta fue de Blanca, de 8 años: "Hola Wyoming, quería saber cuántos años tienes", le dijo la pequeña. El conductor del programa de La Sexta contestó: "A estas horas y con el resacón que llevo...".

"A pesar de que estoy hecho un chaval, tengo unos cuantos años, no te voy a decir el número exacto, pero para apagar todas las velas de mi tarta necesitaría un hidroavión", explicó.

Wyoming, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

Por último, Hiperión, de 9 años, quiso saber qué había que estudiar para ser presentador. "Haces honor a tu nombre, el dios de la observación. Lo mejor es no estudiar nada".

"Pero si respondo eso, tus padres se van a enfadar, mejor te cuento que yo estudié Medicina, me encantaba, pero salí corriendo del hospital cuando me dijeron que tendría que trabajar turnos de 24 horas seguidas. Estudiar para eso...", concluyó Wyoming.