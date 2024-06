Wyoming, en 'El Intermedio': "Hay pocas cosas que hagan tanto daño a la salud como trabajar"

Wyoming comenzó su monólogo de este martes en El Intermedio contando que había tenido que ir recientemente en el médico y que le había aconsejado, entre otras cosas, no fumar ni beber, no ser sedentario...

"Pero me llamó mucho la atención una cosa, entre todas sus recomendaciones, el médico no dijo nada de la más dañina, perjudicial y mortífera de todas: currar", destacó el presentador.

Y el madrileño señaló que "hay pocas cosas que hagan tanto daño a la salud como trabajar. Es una maldición divina, ya que cuando Dios nos expulsó del paraíso, nos condenó a trabajar".

Wyoming, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

"Lo asombroso, en 2024, cuando hay robots capaces de fabricar todo, inteligencias artificiales que piensan a doble velocidad que un humano... seguimos pasando ocho o más horas diarias en el trabajo", aseguró.

"Por eso, estoy siguiendo muy de cerca la propuesta del ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral. Hoy se han anunciado avances encaminados a reducir de 40 a 37 horas y media la actual jornada antes del verano, y sin recorte salarial"

Wyoming apuntó que eran "unos avances a los que, por el momento, se opone la patronal, algo que en el fondo me parece lógico. Los únicos empresarios que abogan por el descanso constante son los fabricantes de colchones", ironizó.

"Hay algo que me parece muy criticable por parte del ministerio de Trabajo, no tienen en cuenta las minorías: ¿Por qué centrarse en los que trabajan 40? ¿Por qué no hablar de 30, de 20 o de 10?", indicó.

Wyoming, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

El presentador exclamó: "¡Hay que trabajar una hora, como yo! ¡Qué digo, media!, y así cobro horas extra". Wyoming comentó que "hay que luchar para reducir las horas de trabajo y disfrutar más de la vida".

"Hasta Dios sabía que trabajar era malo... de hecho, ¿qué hizo el domingo? ¡Descansar!, y eso que la patronal de la época le reclamó horas extra para que arreglase la chapuza que hizo con el ornitorrinco".