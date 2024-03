Wyoming comenta en 'El Intermedio' el motivo de la posible desaparición de las torrijas

Wyoming concluyó la semana este jueves hablando en su monólogo inicial de El Intermedio de la Semana Santa y las torrijas, dos elementos de estas fechas.

"El viernes que viene me han invitado a una barbacoa y no puedo ir porque es Viernes Santo y en ese día, como todo el mundo sabe, no se come carne", empezó a decir el presentador.

El madrileño aseguró que le encanta respetar las tradiciones, especialmente las de Semana Santa "y por eso me he preocupado al enterarme de que las torrijas podrían desaparecer porque son demasiado caras", dice.

"En los últimos tres años este postre se ha encarecido un 72% y todo se debe a la subida del IPC de los productos con los que se cocinan, como el pan, la leche, los huevos, el azúcar o el aceite de oliva", explicó.

Y admitió que "por aquí sí que no paso. Eso para mí es una línea roja, las necesito como una planta necesita al agua. Hay respetar las tradiciones de Semana Santa"

Wyoming comentó que el plató de El Intermedio acogería su ya tradicional procesión, recibiendo a las cofradías de dos de los personajes que más titulares han acaparado en los últimos tiempos, Pedro Sánchez y Carles Puigdemont.

"Veremos a la Hermandad de las Eternas Concesiones al Independentismo, que portará a Nuestro Señor de las siete vidas y que se encontrará con la Cofradía del Santo Exilio y la Amnistiada Secesión, que llevará a hombros a San Carles Puigdemont, patrón de la Semana Santa Espantá a Bruselas", concluyó el presentador.