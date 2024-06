Wyoming carga contra Ayuso por su gestión de la sanidad y la condecoración a Milei

Isabel Díaz Ayuso se convirtió en la gran protagonista de El Intermedio este jueves, donde Wyoming cargó contra ella por su gestión con la sanidad y por condecorar a Javier Milei, el presidente de Argentina.

En su monólogo inicial, el presentador comentó: "Nos estamos volviendo tontos porque nos hemos empezado a creer que fenómenos que tienen un origen humano, son tan inevitables como los rayos y las tormentas".

"Un ejemplo clarísimo es la situación de la sanidad en España. Los sindicatos médicos denuncian que este verano se cerrarán más de 10.000 camas hospitalarias en toda España", apuntó.

Wyoming, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

Y aseguró que el motivo es "falta de personal para atenderlas. Y podrían ser más porque en estos números no entra la Comunidad de Madrid. No porque no le falte personal, lo que le falta son ganas de entregar datos y un poco de decencia en un tema tan grave, dicho sea de paso...", afirmó el madrileño.

"Pero tiene solución: hay que mejorar la planificación y contratar más personal sanitario, así de fácil. Aunque claro, eso cuesta dinerito", aseguró el conductor del programa de La Sexta.

"Mi consejo como médico es claro: no os pongáis malos en verano. Si tenéis que enfermar, esperad a septiembre. Y si tenéis prisa por operaros, buscad un bisturí y un tutorial en YouTube", concluyó su monólogo.

A continuación, se dirigió a la mesa, donde le esperaba Sandra Sabatés para hablar de otro de los temas del día, la entrega por parte de Ayuso de la Medalla Internacional de Madrid a Milei.

El equipo del programa puso un vídeo en el que la política argumentaba la entrega de dicho galardón al presidente argentino porque "ha sido elegido por amplia mayoría, el sí, en las urnas por el pueblo de Argentina".

"Le recuerdo a la presidenta madrileña que en España no gobierna el que más votos consigue, sino el que logra más apoyos parlamentarios, y ella debería saberlo mejor que nadie porque en 2019 llegó al gobierno madrileño sin ser la más votada en aquellas elecciones. ¿Se acuerda?", destacó Wyoming.