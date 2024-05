Vuelven a saltar chispas entre Gorka y Marieta en 'Supervivientes': "Estabas dispuesto a tener una carpeta"

Kiko Jiménez lanzó una bomba durante la anterior semana, asegurando que Gorka y Marieta se habían besado. A pesar de que el exconcursante de El Conquistador no quería entrar en el juego, la polémica seguía una semana después en la palapa.

Gorka aseguró que Miri intentó hacer una carpeta con él. "No estaba enamorada de mí, pero le gustaba", le explicó a Jorge Javier Vázquez. "No vengas a hacer el chulito machote cuando siempre he defendido nuestra amistad", se defendió Miri.

Marieta decidió intervenir: "Me hace gracia que le digas que soy una sinvergüenza cuando no me he lucrado en ningún momento de esta situación". Además, soltó otra bomba. "Vino diciendo que estaba soltero y a ver qué chicas encontraba aquí", aseguró la de La isla de las tentaciones.

Tampoco pudo estarse quieto Kiko Jiménez en la palapa, que fue el detonante de la historia inicial. "Estabas dispuesto a hacer una carpeta con alguna y ahora te ofendes y lanzas la moral para quedar bien", le atacó.

Por si se preguntaban si había alguien de lado de Gorka, sí. Ángel Cristo y Arkano. "No he hablado en toda la edición porque no había nada que decir, pero da mucho aso este show a toda costa", criticó el rapero a Kiko, Marieta y Miri.