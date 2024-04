Violeta Mangriñán, a Broncano: "Entre las 'influencers' no tienes buena fama porque dicen que eres un poco cabroncete"

La exconcursante de realities e influencer Violeta Mangriñán fue la última invitada en La Resistencia, donde habló con el presentador, David Broncano, de sus proyectos profesionales, además de las cuestiones típicas del programa.

Mangriñán contó, por ejemplo, cómo se enamoró de Fabio Colloricchio, el padre de sus hijos, al que conoció en Supervivientes. "Somos dos ex tronistas y dos ex supervivientes y a mucha honra", decía ella sin ningún prejuicio.

"Entré con el novio que había conocido en Mujeres y Hombres y Viceversa y al ir a Supervivientes le dije que me esperara", narraba Violeta. Pero a las horas de conocer a Fabio se gustaron. "Al ilusionarme tanto por Fabio me di cuenta de que no estaba enamorada de Julen. Hablé con el director del programa para poder hablar con él y decirle que no me esperara. Le dejé delante de casi 4 millones de personas", resumía su historia Violeta.

Ahora, a pesar de que Fabio no le ha pedido matrimonio, algo que decía con cierto resquemor, su pareja es muy estable y son felices. Ahí llegó la pregunta sobre las relaciones sexuales. Violeta aseguraba que en el sexo y tras cinco años de relación es ahora cuando deja que su pareja le domine.

"Los tres primeros años lo hacíamos prácticamente a diario. Ahora con las bebés han menguado las relaciones pero mejoran en calidad: dos a la semana como media", decía sobre la frecuencia.

Respecto al dinero, aseguró que está a punto de renovar su pódcast, dependiendo de la oferta económica que le hagan. "A ver si me ofrecen lo que a ti", dijo Mangriñán, bromeando por el fichaje de Broncano por RTVE. "No lo creo", respondía él con humor.

Respecto al dinero que tiene, Violeta dio el dato: "casi el mismo dinero en patrimonio que personas me ven las historias. Más de un millón", aseguraba.

Para acabar, la influencer aseguró que se lo había pasado muy bien y eso que "en el mundo de las influencers no tiene buena fama [en referencia a Broncano] porque dicen que eres un poco cabroncete".