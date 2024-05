Violeta Mangriñán asegura que le han ofrecido a Fabio Colloricchio y a ella participar en 'Supervivientes: All Stars'

Fue en 2019 cuando Violeta Mangriñán concursó en Supervivientes, donde conoció a su novio, Fabio Colloricchio, por lo que esta etapa de su vida fue muy importante para ella. Y parece que el pasado siempre vuelve, pues recientemente recibió una llamada para volver al reality.

Así lo contó la influencer en un evento, donde a las cámaras de Europa Press aseguró que les contactaron para participar en Supervivientes: All Stars, pero dijeron que no, aunque no descartarían hacerlo en el futuro.

"Nos lo han ofrecido a los dos, pero no vamos a ir porque Fabio tiene mucho trabajo, yo también", aseguró la valenciana e hizo referencia a los locales de té matcha que va a abrir y a las dos hijas que tienen.

"Tengo una espinita y una cuenta pendiente con Supervivientes, pero igual en un futuro. Hoy por hoy es incompatible", añadió la creadora de contenido.

Además, la influencer sostuvo que no tienen pensado ampliar su familia: "No, te aseguro que no, de hecho no sé cómo pasó lo de la segunda, no me dio tiempo ni a arrepentirme (...) Bueno, me hacía ilusión que en algún momento tuviese Gala una hermana, pero ya está. Ni por asomo me planteo una tercera o ni un tercero".

Violeta Mangriñán también contó que no tienen planes de boda: "No, no. La verdad es que me hace más ilusión tener una casita en Madrid o encontrar casa en Madrid que que me pida el matrimonio. Tampoco quería ser madre y ahora tengo dos hijas. Entonces, si me pide matrimonio, me casaré, pero no está en mi lista".