La vidente María Rosa Cobo, de '¿Quién quiere casarse con mi hijo? y 'Paquita Salas', clava el resultado del España Francia y predice la final

Actriz, vidente y tarotista, a María Rosa Cobo la conocimos allá por el 2015, cuando participó en la quinta temporada de ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, el programa de citas de Cuatro donde acudió a buscar el amor para su hijo, David.

Más adelante, pudimos verla en la serie Paquita Salas, donde apareció en tres episodios haciendo de ella misma, como una más de los muchos cameos que aparecían en la serie de Los Javis.

Sin embargo, su día a día discurre entre rituales de amor, dinero, salud y consejos, horóscopos y consultas de videncia y astrología, según su canal de YouTube y para quien contrate sus servicios y crea en esos asuntos.

Pero ahora se ha hecho popular por su participación en el programa Socialité Club, un espacio de Divinity en el que la presentadota, María Verdoy, le pide predicciones e información sobre las cuestiones del horóscopo y demás esoterías.

En esta ocasión le preguntaban horas antes por el resultado del partido entre España y Francia en la Eurocopa. Lejos de dar una respuesta ambigua, se arriesgó a dar una predicción exacta.

"Si mi percepción, mi intuición y experiencia no me engañan, no me traicionan, España mete dos y Francia, 1", decía María Rosa. "Este momento puede ser zapeado en todas las televisiones del mundo, cuando veamos que María Rosa ha acertado", decía Verdoy, que a continuación pedía aún más, preguntando si España ganaría la Eurocopa.

"Sí y si no, me encargo yo, les hago un yu yu yu [hechizo] y ganan", respondía con el ánimo alto la vidente.