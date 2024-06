Victoria Abril, en 'El Hormiguero': "El 90% de las películas que he rodado en mi carrera no se podrían hacer en la actualidad"

Victoria Abril visitó este miércoles El Hormiguero para hablar con Pablo Motos de la obra de teatro Medusa, una tragicomedia que presentará en el Festival de Teatro Clásico de Mérida del 31 de julio al 11 de agosto.

Se trata de una reformulación del clásico mito de Medusa donde, a través del humor, la tragedia y la plasticidad de una puesta en escena multidisciplinar, se cuenta la historia desde el lugar del vencido.

"He conseguido llegar a los 50 años de carrera sin morir en el intento. Los primeros 25 hice cine de autor; a los 40 el cine me abandonó como el desodorante. Pero el público llenó los teatros", comentó la actriz.

"A los 50 hice una serie de televisión en Francia en la que estuve 10 años. A los 60 llegó la covid e hice teatro. Y para mis bodas de oro voy a hacer Medusa en Mérida, la gorgona que no se sabe nada de ella", explicó Abril.

Motos comentó que el nombre real de la malagueña era Victoria Mérida Rojas, pero se puso Abril como apellido artístico: "Es que en 1974, ser actriz era igual que ser una puta, por eso me lo cambié".

"Yo me metí a actriz por no ser secretaria, y me jubilaré cuando no pueda recordar los textos de mis trabajos", comentó. "El 90% de las películas que he rodado en mi carrera no se podrían hacer en la actualidad, no sería actriz", aseguró.

El presentador quiso que desvelara su secreto para recordar los papeles: "Memorizo nadando en el mar. Me pongo a pensar en el texto y hablo en el agua".