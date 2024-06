Víctor Sandoval se reencontrará con su examante, Luis Font, en 'Ni que fuéramos': "Tuve una noche de amor terrorífica"

Este martes, Víctor Sandoval ha respondido a las recientes declaraciones de Luis Font, exintegrante de Locomía. Y es que el artista ha concedido una entrevista a Ni que fuéramos en la que detalla una historia "de pasión y escándalo" con el colaborador.

En un adelanto del programa, Font ha afirmado: "Víctor sintió una cierta atracción por mí, pero la cosa no salió bien". El encuentro entre ambos terminó en un enfrentamiento público: "Me lo encontré en un restaurante, me empezó a gritar y a hacer su show. Cogí un vaso de agua y se lo tiré en la cara". Además, ha acusado a Sandoval de manipular y exagerar los hechos.

Ante estas acusaciones, Sandoval no ha tardado en reaccionar: "¿Mañana viene aquí? Pues yo no vengo". El televisivo ha alegado que fue agredido por Font en un incidente en un bar, mientras estaba con Belén Esteban.

"Él se espera a que Belén vaya al baño para entrar y tirarme un vaso de agua", ha relatado. Además, ha añadido que debido a este incidente, tuvo que enfrentarse a la presencia policial en su domicilio durante una semana tras presentar una denuncia.

Asimismo, también ha compartido detalles sobre el inicio de su relación con Font, a quien invitó a Madrid y alojó en su casa: "Yo estaba trabajando en Sálvame todos los días y le traigo a Madrid porque él no tenía dinero. Mi casa era muy grande".

Según su versión, la estancia se vio empañada por una cena con una tortilla precocinada y una experiencia amorosa que ha calificado como "terrorífica", debido a supuestas "alucinaciones" de Font: "Aquella noche tuve una noche de amor terrorífica".